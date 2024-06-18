18 июня 2024

Турагенты назвали самые популярные у жителей ХМАО места для отдыха летом

У жителей ХМАО самым популярным курортом летом стала Турция
© Служба новостей «URA.RU»
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Большей популярностью у жителей ХМАО пользуется Турция
Большей популярностью у жителей ХМАО пользуется Турция Фото:

Самым популярным курортом у жителей ХМАО в начале лета стала Турция, рассказали URA.RU в агентстве путешествий SoloWay. Среди других топовых направлений оказались Таиланд и Египет.

«За последний месяц Турция далеко впереди по популярности, раз в шесть чаще туда едут, чем в другие страны. Также путешествуют в Арабские Эмираты несмотря на жару. Из нетипичных направлений, например, много Таиланда, Египта и Мальдив. Это больше зимние направления. Также едут в Китай и Вьетнам», — рассказала журналисту URA.RU руководитель турагентства Елена Соловьева.

По словам турагентов, среди массовых направлений у югорчан оказались и российские курорты. Наибольшим спросом пользуются Сочи. «По России много едут, просто большая часть добирается своим ходом», — отмечает турагент.

Ранее URA.RU рассказывало, что разбирать путевки на лето югорчане начали уже в середине весны. Тогда турагенты «Семь чудес» уточняли, что вместе с Сочи у жителей ХМАО пользуются популярностью путешествия в Абхазию.

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Самым популярным курортом у жителей ХМАО в начале лета стала Турция, рассказали URA.RU в агентстве путешествий SoloWay. Среди других топовых направлений оказались Таиланд и Египет. «За последний месяц Турция далеко впереди по популярности, раз в шесть чаще туда едут, чем в другие страны. Также путешествуют в Арабские Эмираты несмотря на жару. Из нетипичных направлений, например, много Таиланда, Египта и Мальдив. Это больше зимние направления. Также едут в Китай и Вьетнам», — рассказала журналисту URA.RU руководитель турагентства Елена Соловьева. По словам турагентов, среди массовых направлений у югорчан оказались и российские курорты. Наибольшим спросом пользуются Сочи. «По России много едут, просто большая часть добирается своим ходом», — отмечает турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что разбирать путевки на лето югорчане начали уже в середине весны. Тогда турагенты «Семь чудес» уточняли, что вместе с Сочи у жителей ХМАО пользуются популярностью путешествия в Абхазию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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