Турагенты назвали самые популярные у жителей ХМАО места для отдыха летом

Самым популярным курортом у жителей ХМАО в начале лета стала Турция, рассказали URA.RU в агентстве путешествий SoloWay. Среди других топовых направлений оказались Таиланд и Египет.
«За последний месяц Турция далеко впереди по популярности, раз в шесть чаще туда едут, чем в другие страны. Также путешествуют в Арабские Эмираты несмотря на жару. Из нетипичных направлений, например, много Таиланда, Египта и Мальдив. Это больше зимние направления. Также едут в Китай и Вьетнам», — рассказала журналисту URA.RU руководитель турагентства Елена Соловьева.
По словам турагентов, среди массовых направлений у югорчан оказались и российские курорты. Наибольшим спросом пользуются Сочи. «По России много едут, просто большая часть добирается своим ходом», — отмечает турагент.
Ранее URA.RU рассказывало, что разбирать путевки на лето югорчане начали уже в середине весны. Тогда турагенты «Семь чудес» уточняли, что вместе с Сочи у жителей ХМАО пользуются популярностью путешествия в Абхазию.
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