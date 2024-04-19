Турагенты назвали популярные места для отдыха у жителей ХМАО

Жители ХМАО начали активно бронировать на лето путевки в Сочи и Абхазию

20 апреля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Югорчане начали разбирать путевки на лето Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали разбирать путевки на лето в Сочи. Вместе с этим направлением у югорчан пользуются популярностью путешествия в Абхазию, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь чудес». «Уже разбирают Сочи и Абхазию, по этим направлениям есть прямые рейсы из Сургута, поэтому они пользуются спросом. На лето уже поставили бронирования и они активно загружаются туристами», — отмечают в агентстве путешествий. По словам турагентов, нередко югорчане выбирают для отдыха оба направления. Туристы используют Сочи в качестве хаба для путешествий в Абхазию — они граничат между собой. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане выбирают Сочи для отдыха на несколько дней. В турагентстве Soloway отмечали, что курорт пользуется спросом не только в теплое время, но и зимой. Туристы едут туда ради горнолыжных курортов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали разбирать путевки на лето в Сочи. Вместе с этим направлением у югорчан пользуются популярностью путешествия в Абхазию, рассказали URA.RU в турагентстве «Семь чудес». «Уже разбирают Сочи и Абхазию, по этим направлениям есть прямые рейсы из Сургута, поэтому они пользуются спросом. На лето уже поставили бронирования и они активно загружаются туристами», — отмечают в агентстве путешествий. По словам турагентов, нередко югорчане выбирают для отдыха оба направления. Туристы используют Сочи в качестве хаба для путешествий в Абхазию — они граничат между собой. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане выбирают Сочи для отдыха на несколько дней. В турагентстве Soloway отмечали, что курорт пользуется спросом не только в теплое время, но и зимой. Туристы едут туда ради горнолыжных курортов.