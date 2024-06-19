19 июня 2024

В вузах ХМАО стартовала приемная кампания

© Служба новостей «URA.RU»
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В вузах Югры начался прием абитуриентов
В вузах Югры начался прием абитуриентов Фото:

В крупнейших вузах Ханты-Мансийского автономного округа стартовал прием документов от абитуриентов. Об этом сообщается на сайтах учебных заведений региона.

В Сургутском государственном университете прием документов для поступающих начался 20 июня. «Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ», — пояснили на сайте вуза. 

В Югорском государственном университете прием документов по программам бакалавриата и магистратуры стартует также 20 июня. Для поступления в аспирантуру оригиналы документов нужно предоставить в вуз с 10 июля по 24 августа.

С сегодняшнего дня начинается прием заявлений на обучение в Нижневартовском государственном университете. Это касается абитуриентов, поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по программам бакалавриата и специалитета.

Сроки окончания приемной кампании, список необходимых документов, а также всю нужную для поступления информацию можно посмотреть на сайте каждого учебного заведения. Также вузы самостоятельно устанавливают сроки проведения вступительных испытаний.

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В крупнейших вузах Ханты-Мансийского автономного округа стартовал прием документов от абитуриентов. Об этом сообщается на сайтах учебных заведений региона. В Сургутском государственном университете прием документов для поступающих начался 20 июня. «Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ», — пояснили на сайте вуза.  В Югорском государственном университете прием документов по программам бакалавриата и магистратуры стартует также 20 июня. Для поступления в аспирантуру оригиналы документов нужно предоставить в вуз с 10 июля по 24 августа. С сегодняшнего дня начинается прием заявлений на обучение в Нижневартовском государственном университете. Это касается абитуриентов, поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по программам бакалавриата и специалитета. Сроки окончания приемной кампании, список необходимых документов, а также всю нужную для поступления информацию можно посмотреть на сайте каждого учебного заведения. Также вузы самостоятельно устанавливают сроки проведения вступительных испытаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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