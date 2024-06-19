В вузах ХМАО стартовала приемная кампания

В крупнейших вузах Ханты-Мансийского автономного округа стартовал прием документов от абитуриентов. Об этом сообщается на сайтах учебных заведений региона.
В Сургутском государственном университете прием документов для поступающих начался 20 июня. «Прием документов, необходимых для поступления по программам бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков сдачи и получения поступающими результатов ЕГЭ», — пояснили на сайте вуза.
В Югорском государственном университете прием документов по программам бакалавриата и магистратуры стартует также 20 июня. Для поступления в аспирантуру оригиналы документов нужно предоставить в вуз с 10 июля по 24 августа.
С сегодняшнего дня начинается прием заявлений на обучение в Нижневартовском государственном университете. Это касается абитуриентов, поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения по программам бакалавриата и специалитета.
Сроки окончания приемной кампании, список необходимых документов, а также всю нужную для поступления информацию можно посмотреть на сайте каждого учебного заведения. Также вузы самостоятельно устанавливают сроки проведения вступительных испытаний.
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