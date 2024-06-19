Пермский подросток утонул в реке после побега из лагеря

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Спасатели ищут тело юного пермяка, утонувшего в реке (архивное фото)
Спасатели ищут тело юного пермяка, утонувшего в реке (архивное фото) Фото:

В Пермском крае подростки сбежали из оздоровительного лагеря. Один из них полез купаться в реку и утонул. Об этом сообщили представители МЧС.

«В пермской деревне Песчанка трое подростков убежали из оздоровительного лагеря купаться в реке Сылва.15-летний парень не умел плавать, но прыгнул в воду и не вынырнул», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС России».

В настоящее время спасатели ищут тело утонувшего парня. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в ведомстве.

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В Пермском крае подростки сбежали из оздоровительного лагеря. Один из них полез купаться в реку и утонул. Об этом сообщили представители МЧС. «В пермской деревне Песчанка трое подростков убежали из оздоровительного лагеря купаться в реке Сылва.15-летний парень не умел плавать, но прыгнул в воду и не вынырнул», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС России». В настоящее время спасатели ищут тело утонувшего парня. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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