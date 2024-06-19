Пермский подросток утонул в реке после побега из лагеря

Спасатели ищут тело юного пермяка, утонувшего в реке (архивное фото)
В Пермском крае подростки сбежали из оздоровительного лагеря. Один из них полез купаться в реку и утонул. Об этом сообщили представители МЧС.
«В пермской деревне Песчанка трое подростков убежали из оздоровительного лагеря купаться в реке Сылва.15-летний парень не умел плавать, но прыгнул в воду и не вынырнул», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «МЧС России».
В настоящее время спасатели ищут тело утонувшего парня. Обстоятельства происшествия выясняются, отметили в ведомстве.
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