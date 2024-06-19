Обвиняемые в массовом отравлении фасолью продали более двух тысяч порций

20 июня 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Многим покупателям салата потребовалась госпитализация Фото: Денис Моргунов © URA.RU Обвиняемые в массовом отравлении фасолью отправили в продажу более двух тысяч порций салата «лобио», опасных для потребления. Об этом сообщили в Мосгорсуде. «Обвиняемые изготовили и продали более 2,3 тысяч порций блюда «лобио». Эти салаты были изготовлены с нарушением требований безопасности. Реализовывалась данная продукция через онлайн-магазин «Самокат», — отмечает ТАСС со ссылкой на источник агентства. Среди пострадавших числится российский актер Алексей Бардуков. Звезду военных сериалов госпитализировали в Москве. Ему был поставлен диагноз ботулизм. Артист почувствовал себя плохо после того, как съел «салат лобио». Бардуков хорошо известен зрителям по популярному сериалу «Диверсант», где он сыграл роль молодого разведчика Леонида Филатова. Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе» Роспотребнадзор выявил производителей и поставщиков опасной пищевой продукции, вызвавшей массовое отравление покупателей, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемые в массовом отравлении фасолью отправили в продажу более двух тысяч порций салата «лобио», опасных для потребления. Об этом сообщили в Мосгорсуде. «Обвиняемые изготовили и продали более 2,3 тысяч порций блюда «лобио». Эти салаты были изготовлены с нарушением требований безопасности. Реализовывалась данная продукция через онлайн-магазин «Самокат», — отмечает ТАСС со ссылкой на источник агентства. Среди пострадавших числится российский актер Алексей Бардуков. Звезду военных сериалов госпитализировали в Москве. Ему был поставлен диагноз ботулизм. Артист почувствовал себя плохо после того, как съел «салат лобио». Бардуков хорошо известен зрителям по популярному сериалу «Диверсант», где он сыграл роль молодого разведчика Леонида Филатова. Ранее более ста человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде обратились к медикам с подозрением на ботулизм. Все заболевшие заказывали салаты с тунцом и лобио в компании «Кухня на районе» Роспотребнадзор выявил производителей и поставщиков опасной пищевой продукции, вызвавшей массовое отравление покупателей, пишет «Национальная служба новостей».