Звезду российских сериалов Бардукова госпитализировали с ботулизмом

19 июня 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Алексей Бардуков госпитализирован в Москве Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Известного российского актера Алексея Бардукова — звезду военных и криминальных сериалов госпитализировали в Москве. Ему был поставлен диагноз ботулизм. «Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в Москве», — пишет Shot. Там добавили, что артист почувствовал себя плохо после того, как съел «салат Лобио» с потенциально зараженной фасолью, доставленный из ресторана. По словам родственников Бардукова, врачам удалось стабилизировать его состояние, и сейчас актер идет на поправку. Алексей Бардуков хорошо известен зрителям по таким популярным сериалам, как «Диверсант», «Мосгаз» и «Перевал Дятлова». Помимо съемок в кино, он также играет в московском театре «Сатирикон». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известного российского актера Алексея Бардукова — звезду военных и криминальных сериалов госпитализировали в Москве. Ему был поставлен диагноз ботулизм. «Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в Москве», — пишет Shot. Там добавили, что артист почувствовал себя плохо после того, как съел «салат Лобио» с потенциально зараженной фасолью, доставленный из ресторана. По словам родственников Бардукова, врачам удалось стабилизировать его состояние, и сейчас актер идет на поправку. Алексей Бардуков хорошо известен зрителям по таким популярным сериалам, как «Диверсант», «Мосгаз» и «Перевал Дятлова». Помимо съемок в кино, он также играет в московском театре «Сатирикон».