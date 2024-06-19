Звезду российских сериалов Бардукова госпитализировали с ботулизмом

Известного российского актера Алексея Бардукова — звезду военных и криминальных сериалов госпитализировали в Москве. Ему был поставлен диагноз ботулизм.
«Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в Москве», — пишет Shot. Там добавили, что артист почувствовал себя плохо после того, как съел «салат Лобио» с потенциально зараженной фасолью, доставленный из ресторана.
По словам родственников Бардукова, врачам удалось стабилизировать его состояние, и сейчас актер идет на поправку. Алексей Бардуков хорошо известен зрителям по таким популярным сериалам, как «Диверсант», «Мосгаз» и «Перевал Дятлова». Помимо съемок в кино, он также играет в московском театре «Сатирикон».
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