Звезду российских сериалов Бардукова госпитализировали с ботулизмом

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Алексей Бардуков госпитализирован в Москве Фото:

Известного российского актера Алексея Бардукова — звезду военных и криминальных сериалов госпитализировали в Москве. Ему был поставлен диагноз ботулизм.

«Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в Москве», — пишет Shot. Там добавили, что артист почувствовал себя плохо после того, как съел «салат Лобио» с потенциально зараженной фасолью, доставленный из ресторана.

По словам родственников Бардукова, врачам удалось стабилизировать его состояние, и сейчас актер идет на поправку. Алексей Бардуков хорошо известен зрителям по таким популярным сериалам, как «Диверсант», «Мосгаз» и «Перевал Дятлова». Помимо съемок в кино, он также играет в московском театре «Сатирикон».

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Известного российского актера Алексея Бардукова — звезду военных и криминальных сериалов госпитализировали в Москве. Ему был поставлен диагноз ботулизм. «Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в Москве», — пишет Shot. Там добавили, что артист почувствовал себя плохо после того, как съел «салат Лобио» с потенциально зараженной фасолью, доставленный из ресторана. По словам родственников Бардукова, врачам удалось стабилизировать его состояние, и сейчас актер идет на поправку. Алексей Бардуков хорошо известен зрителям по таким популярным сериалам, как «Диверсант», «Мосгаз» и «Перевал Дятлова». Помимо съемок в кино, он также играет в московском театре «Сатирикон».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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