19 июня 2024

В Пермь придут дожди и грозы

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Пермяков ждет дождливая погода (архивное фото)
Пермяков ждет дождливая погода (архивное фото) Фото:

В Перми в ближайшие дни ожидается дождливая погода с грозами. Об этом говорится в прогнозе погоды.

«Днем 20 и 21 июня в Перми пройдут проливные дожди, прогремят грозы. Воздух прогреется до +27 градусов, затем станет прохладнее», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo.

Ранее синоптики предупреждали пермяков о дождливой погоде. Они обещали сильные ливни и ветер в столице Прикамья.

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В Перми в ближайшие дни ожидается дождливая погода с грозами. Об этом говорится в прогнозе погоды. «Днем 20 и 21 июня в Перми пройдут проливные дожди, прогремят грозы. Воздух прогреется до +27 градусов, затем станет прохладнее», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo. Ранее синоптики предупреждали пермяков о дождливой погоде. Они обещали сильные ливни и ветер в столице Прикамья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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