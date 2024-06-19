В Пермь придут дожди и грозы

Пермяков ждет дождливая погода (архивное фото)
В Перми в ближайшие дни ожидается дождливая погода с грозами. Об этом говорится в прогнозе погоды.
«Днем 20 и 21 июня в Перми пройдут проливные дожди, прогремят грозы. Воздух прогреется до +27 градусов, затем станет прохладнее», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo.
Ранее синоптики предупреждали пермяков о дождливой погоде. Они обещали сильные ливни и ветер в столице Прикамья.
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