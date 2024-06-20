Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

Украинский дрон упал на частный дом
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотник упал на частный дом», — передает оперштаб в telegram-канале. Уточняется, по предварительной информации, что в результате атаки ВСУ есть один погибший. На месте работают все оперативные и экстренные службы.
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