Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

20 июня 2024 в 06:16 Размер текста - 17 +

Украинский дрон упал на частный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. «В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотник упал на частный дом», — передает оперштаб в telegram-канале. Уточняется, по предварительной информации, что в результате атаки ВСУ есть один погибший. На месте работают все оперативные и экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. «В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотник упал на частный дом», — передает оперштаб в telegram-канале. Уточняется, по предварительной информации, что в результате атаки ВСУ есть один погибший. На месте работают все оперативные и экстренные службы.