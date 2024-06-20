Беспилотник упал на частный дом в Славянске-на-Кубани

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Разное. Курган, частный дом, частный сектор, деревянны йдом
Украинский дрон упал на частный дом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотник упал на частный дом», — передает оперштаб в telegram-канале. Уточняется, по предварительной информации, что в результате атаки ВСУ есть один погибший. На месте работают все оперативные и экстренные службы.

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Беспилотник Вооруженных сил Украины упал на частный дом в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. «В ночь на 20 июня Славянск-на-Кубани подвергся атаке со стороны киевского режима. Беспилотник упал на частный дом», — передает оперштаб в telegram-канале. Уточняется, по предварительной информации, что в результате атаки ВСУ есть один погибший. На месте работают все оперативные и экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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