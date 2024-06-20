«Укрэнерго» сообщило о повреждениях в результате российских ударов

20 июня 2024 в 09:28 Размер текста - 17 +

«Укрэнерго» заявила о повреждения энергообъектов на Украине (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Укрэнерго» сообщило о повреждениях энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Об этом компания заявила в своем telegram-канале. «Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что соответствующие объекты инфраструктуры также повреждены на территориях ДНР, которые продолжают оставаться под украинским контролем. Россия начала наносить удары по украинским промышленным объектам с 2022 года. Это произошло после того, как ВСУ впервые организовали теракт на Крымском мосту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Укрэнерго» сообщило о повреждениях энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Об этом компания заявила в своем telegram-канале. «Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что соответствующие объекты инфраструктуры также повреждены на территориях ДНР, которые продолжают оставаться под украинским контролем. Россия начала наносить удары по украинским промышленным объектам с 2022 года. Это произошло после того, как ВСУ впервые организовали теракт на Крымском мосту.