«Укрэнерго» сообщило о повреждениях в результате российских ударов

«Укрэнерго» сообщило о повреждениях энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Об этом компания заявила в своем telegram-канале.
«Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что соответствующие объекты инфраструктуры также повреждены на территориях ДНР, которые продолжают оставаться под украинским контролем.
Россия начала наносить удары по украинским промышленным объектам с 2022 года. Это произошло после того, как ВСУ впервые организовали теракт на Крымском мосту.
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