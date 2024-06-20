«Укрэнерго» сообщило о повреждениях в результате российских ударов

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Электроподстанция «Калининская». Екатеринбург, ток, лэп, напряжение, электроподстанция, электричество, высоковольтные провода
«Укрэнерго» заявила о повреждения энергообъектов на Украине (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Укрэнерго» сообщило о повреждениях энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Об этом компания заявила в своем telegram-канале.

«Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что соответствующие объекты инфраструктуры также повреждены на территориях ДНР, которые продолжают оставаться под украинским контролем.

Россия начала наносить удары по украинским промышленным объектам с 2022 года. Это произошло после того, как ВСУ впервые организовали теракт на Крымском мосту.

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«Укрэнерго» сообщило о повреждениях энергетических объектов в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях. Об этом компания заявила в своем telegram-канале. «Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что соответствующие объекты инфраструктуры также повреждены на территориях ДНР, которые продолжают оставаться под украинским контролем. Россия начала наносить удары по украинским промышленным объектам с 2022 года. Это произошло после того, как ВСУ впервые организовали теракт на Крымском мосту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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