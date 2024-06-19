19 июня 2024

ФСБ задержала челябинца, призывавшего к свержению власти. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина попал в поле зрения ФСБ из-за своих комментариев в интернете
Мужчина попал в поле зрения ФСБ из-за своих комментариев в интернете Фото:

В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, призывавшего к свержению действующей власти. Как сообщили URA.RU 20 июня в пресс-службе ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

«Мужчина разместил в телеграм-чатах текстовые комментарии, содержащие призывы к совершению террористической деятельности, а именно к свержению действующей власти. Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Действия задержанный совершал исходя из своей приверженности украинским националистическим структурам. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лица.

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В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, призывавшего к свержению действующей власти. Как сообщили URA.RU 20 июня в пресс-службе ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы. «Мужчина разместил в телеграм-чатах текстовые комментарии, содержащие призывы к совершению террористической деятельности, а именно к свержению действующей власти. Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Действия задержанный совершал исходя из своей приверженности украинским националистическим структурам. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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