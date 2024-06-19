В Челябинской области сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, призывавшего к свержению действующей власти. Как сообщили URA.RU 20 июня в пресс-службе ведомства, в его отношении возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
«Мужчина разместил в телеграм-чатах текстовые комментарии, содержащие призывы к совершению террористической деятельности, а именно к свержению действующей власти. Следственным органом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Действия задержанный совершал исходя из своей приверженности украинским националистическим структурам. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательств, установлению и документированию иных эпизодов противоправной деятельности лица.
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