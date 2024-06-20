Разорившемуся челябинскому экс-губернатору Дубровскому заменили управляющего

Признанному банкротом экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому не удалось отстоять нужного ему финансового управляющего. Такое постановление принял Арбитражный суд Уральского округа.
«Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 марта 2024 года по делу № А76-4718/2023 Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Кассационную жалобу Дубровского Бориса Александровича — без удовлетворения», — говорится в документе. Сейчас финансовым управляющим экс-чиновником вновь стал Иван Васин.
Замены управляющего добивалась конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка. По ее мнению, назначение для Дубровского финуправляющим Александра Карматских было проведено с нарушением. Сначала Соломка пыталась оспорить это решение в Арбитражном суде Челябинской области, но ей в удовлетворении ходатайства отказали. Соломке удалось добиться пересмотра решения в апелляционном суде. В свою очередь, Дубровский обжаловал его в кассационной инстанции.
Основной актив семьи Дубровский — приобретенная в 2017 году компания «Монтажник» — обанкротилась в сентябре 2020 года. Самого Дубровского в счет долгов уже перед ней объявили банкротом в июле 2023 года. Собственность экс-губернатора выставлена на торги. Финансово несостоятельным в январе 2022 года также стал сын Александр. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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