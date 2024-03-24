Челябинскому экс-губернатору Дубровскому меняют финансового управляющего

25 марта 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Процесс банкротства Бориса Дубровского длится с лета 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского Обанкротившемуся экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому хотят сменить финансового управляющего. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 26.01.2024 по делу № А76-4718/2023 в обжалуемой части отменить. Апелляционную жалобу конкурсного управляющего акционерного общества «ПО «Монтажник» — Соломки Елены Андреевны — удовлетворить частично. Вопрос об утверждении финансового управляющего должника направить в Арбитражный суд Челябинской области», — говорится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU). После признания Дубровского финансово-несостоятельным Арбитражный суд Челябинской области назначил ему финансовым управляющим Александра Карматских из Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий «Монтажника» — обанкроченного актива Дубровского и его семьи — указала, что собранием кредиторов Дубровского было принято решение об утверждении кандидатуры другого финуправляющего — из списка членов Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Однако суд проигнорировал мнение кредиторов, что стало поводом для подачи апелляционной жалобы. Сын экс-губернатора, Александр Дубровский, стал банкротом в конце 2022 года по собственному заявлению, его долги перед кредиторами достигают 274 млн рублей. К этому времени был обанкрочен главный актив семьи Дубровских, ПО «Монтажник». В июле 2023 года признан финансово несостоятельным и Дубровский-старший. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обанкротившемуся экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому хотят сменить финансового управляющего. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Решение Арбитражного суда Челябинской области от 26.01.2024 по делу № А76-4718/2023 в обжалуемой части отменить. Апелляционную жалобу конкурсного управляющего акционерного общества «ПО «Монтажник» — Соломки Елены Андреевны — удовлетворить частично. Вопрос об утверждении финансового управляющего должника направить в Арбитражный суд Челябинской области», — говорится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (есть в распоряжении URA.RU). После признания Дубровского финансово-несостоятельным Арбитражный суд Челябинской области назначил ему финансовым управляющим Александра Карматских из Ассоциации «Краснодарская межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Единство». Как следует из материалов дела, конкурсный управляющий «Монтажника» — обанкроченного актива Дубровского и его семьи — указала, что собранием кредиторов Дубровского было принято решение об утверждении кандидатуры другого финуправляющего — из списка членов Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Однако суд проигнорировал мнение кредиторов, что стало поводом для подачи апелляционной жалобы. Сын экс-губернатора, Александр Дубровский, стал банкротом в конце 2022 года по собственному заявлению, его долги перед кредиторами достигают 274 млн рублей. К этому времени был обанкрочен главный актив семьи Дубровских, ПО «Монтажник». В июле 2023 года признан финансово несостоятельным и Дубровский-старший. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.