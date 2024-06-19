ФАС признала сговор среди компаний ХМАО при продаже бензина

Антимонопольная служба признала факт сговора в действиях компаний «Юганскнефтепродукт» и «Нефтепродуктсервис». Предприятия единовременно повысили и удерживали цены на бензин и дизельное топливо в ХМАО.
«В данный момент в ходе рассмотрения признано в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Дело передано полномочному лицу, которое будет его вести. Если будет доказан сговор, то компаниям назначат оборотные штрафы», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного ФАС.
Ранее URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба завела дело на компании «Юганскнефтепродукт» и «Нефтепродуктсервис». Тогда ФАС уличила их в поддержании цен на бензин АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо.
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