19 июня 2024

ФАС признала сговор среди компаний ХМАО при продаже бензина

© Служба новостей «URA.RU»
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Антимонопольщики признали в действиях компаний факт сговора на рынке нефтепродуктов в ХМАО
Антимонопольщики признали в действиях компаний факт сговора на рынке нефтепродуктов в ХМАО Фото:

Антимонопольная служба признала факт сговора в действиях компаний «Юганскнефтепродукт» и «Нефтепродуктсервис». Предприятия единовременно повысили и удерживали цены на бензин и дизельное топливо в ХМАО.

«В данный момент в ходе рассмотрения признано в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Дело передано полномочному лицу, которое будет его вести. Если будет доказан сговор, то компаниям назначат оборотные штрафы», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного ФАС.

Ранее URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба завела дело на компании «Юганскнефтепродукт» и «Нефтепродуктсервис». Тогда ФАС уличила их в поддержании цен на бензин АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо.

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Антимонопольная служба признала факт сговора в действиях компаний «Юганскнефтепродукт» и «Нефтепродуктсервис». Предприятия единовременно повысили и удерживали цены на бензин и дизельное топливо в ХМАО. «В данный момент в ходе рассмотрения признано в действиях компаний нарушение антимонопольного законодательства. Дело передано полномочному лицу, которое будет его вести. Если будет доказан сговор, то компаниям назначат оборотные штрафы», — сообщила журналисту агентства пресс-служба окружного ФАС. Ранее URA.RU рассказывало, что антимонопольная служба завела дело на компании «Юганскнефтепродукт» и «Нефтепродуктсервис». Тогда ФАС уличила их в поддержании цен на бензин АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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