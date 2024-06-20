Треть челябинцев учатся для смены профессии

Более трети челябинцев проходят обучение, чтобы сменить профессию. Согласно исследованию Высшей школы экономики (ВШЭ) и сервиса Career.hh.ru, такую мотивацию имеют 38% обучающихся.
«38% отметили, что обучение необходимо для перехода в новую профессиональную сферу. Однако чаще всего (97%) респонденты проходят обучение, чтобы расширить компетенции», — сообщили URA.RU в сервисе hh.ru.
Опрошенным предлагали выбрать сразу несколько вариантов ответа. Кроме расширения компетенций, челябинцев также интересуют самосовершенствование (94%), улучшение конкретных навыков для работы (71%) и конкурентоспособность на рынке труда (68%). Для продвижения по карьере обучения проходят 47% челябинцев.
Инвестировать в знания готовы 76% респондентов, из них 62% предпочитают онлайн-курсы. 53% опрошенных не против профессиональных программ и магистратуры в вузах. Еще 44% челябинцев просматривают семинары и мастер-классы, а 38% нанимают личных наставников.
Среди всех опрошенных 88% челябинцев прибегают к самообразованию. При этом 35% планируют или уже получают второе высшее образование. «Чаще всего челябинцы в понятие постоянного образования включают регулярное самообразование с помощью литературы и видеоконтента (94%), в 44% случаях — прохождение курсов вне профессиональной деятельности», — уточнили в пресс-службе сервиса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!