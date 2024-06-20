На челябинской трассе пропал водитель: ушел в лес без обуви, перевязав футболкой раны. Фото

На трассе М-5 в Челябинской области после ДТП с фурой пропал челябинец
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Мужчина ушел в лес, сняв обувь и перевязав футболкой раны
Мужчина ушел в лес, сняв обувь и перевязав футболкой раны Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области после ДТП с фурой, произошедшего 18 июня, пропал челябинец. По данным очевидцев, мужчина ушел в лес без обуви, перевязав своей футболкой раны.

«Пропал мой родной брат Дергалев Артем, 32 года, рост 168 см. Ориентир — после стелы Сатки. Машина была найдена слева в деревьях — 1701 км. Очевидцы видели, как он ушел в лес без обуви, в белой футболке, которую в дальнейшем использовал для перевязки ран», — сообщила Ксения Г. в соцсети «ВКонтакте».

У мужчины темные волосы с сединой, карие глаза, на шее татуировка в виде иероглифа. В момент ДТП его машина вылетела в кювет. После аварии в машине водителя не обнаружили.

Сестра мужчины просит помочь в поисках
Сестра мужчины просит помочь в поисках
Фото:
На месте ДТП мужчину не обнаружили
На месте ДТП мужчину не обнаружили
Фото:
Артем Дергалев попал в ДТП 18 июня
Артем Дергалев попал в ДТП 18 июня
Фото:
Вблизи ДТП обнаружили следы голых стоп
Вблизи ДТП обнаружили следы голых стоп
Фото:

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На трассе М-5 в Челябинской области после ДТП с фурой, произошедшего 18 июня, пропал челябинец. По данным очевидцев, мужчина ушел в лес без обуви, перевязав своей футболкой раны. «Пропал мой родной брат Дергалев Артем, 32 года, рост 168 см. Ориентир — после стелы Сатки. Машина была найдена слева в деревьях — 1701 км. Очевидцы видели, как он ушел в лес без обуви, в белой футболке, которую в дальнейшем использовал для перевязки ран», — сообщила Ксения Г. в соцсети «ВКонтакте». У мужчины темные волосы с сединой, карие глаза, на шее татуировка в виде иероглифа. В момент ДТП его машина вылетела в кювет. После аварии в машине водителя не обнаружили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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