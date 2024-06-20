На трассе М-5 в Челябинской области после ДТП с фурой, произошедшего 18 июня, пропал челябинец. По данным очевидцев, мужчина ушел в лес без обуви, перевязав своей футболкой раны.
«Пропал мой родной брат Дергалев Артем, 32 года, рост 168 см. Ориентир — после стелы Сатки. Машина была найдена слева в деревьях — 1701 км. Очевидцы видели, как он ушел в лес без обуви, в белой футболке, которую в дальнейшем использовал для перевязки ран», — сообщила Ксения Г. в соцсети «ВКонтакте».
У мужчины темные волосы с сединой, карие глаза, на шее татуировка в виде иероглифа. В момент ДТП его машина вылетела в кювет. После аварии в машине водителя не обнаружили.
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