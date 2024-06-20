Опекунша, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, дала показания на мужа

20 июня 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова защищает мужа в суде (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, дала показания по делу своего мужа Александра Наумова. Опекунша мальчика выступила в его защиту, заявив, что он является любящим отцом, несмотря на обвинения в истязаниях ребенка. Об этом журналисту URA.RU сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко. «Вероника Наумова дала показания по видеоконференцсвязи (ВКС). В ходе дачи показаний она активно защищала своего супруга Александра Наумова, обвиняемого в истязании мальчика. По словам Вероники, Александр — любящий отец. Наумова заявила, что ее муж действительно заставлял Далера приседать, но делал это в игровой форме и в качестве наказания за провинности. По ее мнению, применяемые меры наказания не носили злостный характер и были направлены на воспитание Далера», — отметил Дмитриенко. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, тело мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве приемного сына Далера Бобиева, дала показания по делу своего мужа Александра Наумова. Опекунша мальчика выступила в его защиту, заявив, что он является любящим отцом, несмотря на обвинения в истязаниях ребенка. Об этом журналисту URA.RU сообщил адвокат, представляющий интересы потерпевшей стороны, Александр Дмитриенко. «Вероника Наумова дала показания по видеоконференцсвязи (ВКС). В ходе дачи показаний она активно защищала своего супруга Александра Наумова, обвиняемого в истязании мальчика. По словам Вероники, Александр — любящий отец. Наумова заявила, что ее муж действительно заставлял Далера приседать, но делал это в игровой форме и в качестве наказания за провинности. По ее мнению, применяемые меры наказания не носили злостный характер и были направлены на воспитание Далера», — отметил Дмитриенко. Летом 2023 года Россию потрясла трагедия: опекун Вероника Наумова сообщила о пропаже своего приемного сына Далера Бобиева. Несмотря на масштабные поисковые мероприятия, тело мальчика было обнаружено только через три дня в гараже семьи Наумовых. В ходе расследования выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность к смерти мальчика не только опекунши, но и ее супруга Александра Наумова. Подробности о ходе расследования — в сюжете URA.RU.