Жители Магнитогорска в суде взыскали деньги за снесенный в ДТП забор

В Магнитогорске (Челябинская область) суд постановил возместить ущерб на 120 тысяч рублей, причиненный кирпичному забору после наезда него отечественного автомобиля. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда Магнитогорска.
«В августе 2023 года мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21102, на улице Маяковского не справился с управлением. В результате механического воздействия автомобиль повредил кирпично-железное ограждение частного дома. Было повреждено имущество на сумму 120 тысяч рублей. Истцы, жители дома, просили взыскать с ответчиков сумму ущерба, причиненного имуществу, судебные расходы по оплате услуг оценки, расходы по оплате государственной пошлины», — сообщили в пресс-службе суда.
После того как в одну из августовских ночей автомобиль снес кирпичный забор и металлическую конструкцию, водитель скрылся с места происшествия. В суде он объяснил это тем, что торопился домой. Также он добавил, что считает, что забор не мог упасть при такой скорости, с которой он двигался на автомобиле. Поэтому он пришел к выводу о том, что забор упал, потому что был неправильно установлен.
Как выяснилось, машина принадлежала подруге водителя. При этом полис ОСАГО на нее оформлен не был. Водительских прав управлявший ВАЗом мужчина не имел.
Суд решил не наказывать водителя. Обязанность по возмещению ущерб в 120 тысяч рублей и сопутствующих расходов суд наложил на хозяйку автомобиля, потому что она добровольно доверила машину виновнику ДТП, при этом не оформив полис страхования гражданской ответственности.
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