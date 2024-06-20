Политика Путин заявил о готовности наладить поставки СПГ во Вьетнам Путин: РФ готова наладить долгосрочные прямые поставки СПГ во Вьетнам 20 июня 2024 в 13:45 Размер текста - 17 + РФ готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородного сырья, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем подтвердил готовность России установить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам. Они будут включать сжиженный природный газ (СПГ). «Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: „Вьетсовпетро“ на континентальном шельфе Вьетнама и „Русвьетпетро“ в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», — заявил российский лидер. Владимир Путин также отметил успешное сотрудничество стран в сфере энергетики, напомнив о российском участии в строительстве объектов электрогенерации во Вьетнаме. Об этом сообщает telegram-канал Кремля. С рабочим визитом во Вьетнам Путин прилетел вечером 19 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России приняли в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем подтвердил готовность России установить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам. Они будут включать сжиженный природный газ (СПГ). «Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: „Вьетсовпетро“ на континентальном шельфе Вьетнама и „Русвьетпетро“ в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», — заявил российский лидер. Владимир Путин также отметил успешное сотрудничество стран в сфере энергетики, напомнив о российском участии в строительстве объектов электрогенерации во Вьетнаме. Об этом сообщает telegram-канал Кремля. С рабочим визитом во Вьетнам Путин прилетел вечером 19 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России приняли в стране. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям