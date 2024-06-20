Путин заявил о готовности наладить поставки СПГ во Вьетнам

Путин: РФ готова наладить долгосрочные прямые поставки СПГ во Вьетнам
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, путин владимир
РФ готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородного сырья, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем подтвердил готовность России установить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам. Они будут включать сжиженный природный газ (СПГ).

«Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: „Вьетсовпетро“ на континентальном шельфе Вьетнама и „Русвьетпетро“ в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», — заявил российский лидер. Владимир Путин также отметил успешное сотрудничество стран в сфере энергетики, напомнив о российском участии в строительстве объектов электрогенерации во Вьетнаме. Об этом сообщает telegram-канал Кремля.

С рабочим визитом во Вьетнам Путин прилетел вечером 19 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России приняли в стране.

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Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем подтвердил готовность России установить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам. Они будут включать сжиженный природный газ (СПГ). «Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: „Вьетсовпетро“ на континентальном шельфе Вьетнама и „Русвьетпетро“ в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», — заявил российский лидер. Владимир Путин также отметил успешное сотрудничество стран в сфере энергетики, напомнив о российском участии в строительстве объектов электрогенерации во Вьетнаме. Об этом сообщает telegram-канал Кремля. С рабочим визитом во Вьетнам Путин прилетел вечером 19 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России приняли в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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