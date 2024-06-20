Путин заявил о готовности наладить поставки СПГ во Вьетнам

Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем подтвердил готовность России установить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам. Они будут включать сжиженный природный газ (СПГ).
«Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: „Вьетсовпетро“ на континентальном шельфе Вьетнама и „Русвьетпетро“ в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ», — заявил российский лидер. Владимир Путин также отметил успешное сотрудничество стран в сфере энергетики, напомнив о российском участии в строительстве объектов электрогенерации во Вьетнаме. Об этом сообщает telegram-канал Кремля.
С рабочим визитом во Вьетнам Путин прилетел вечером 19 июня. URA.RU подготовило фоторепортаж, как президента России приняли в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.