Марш и оркестр в жару: как встречают Путина во Вьетнаме. Фоторепортаж

Владимир Путин прибыл во Вьетнам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония встречи Путина. Вьетнам
Владимира Путина встретили в Ханое с почетом и уважением Фото:

Российский президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Для лидера РФ был организован теплый, торжественный прием, включающий в себя марш вьетнамских вооруженных сил и процессию официальных лиц. Основные мероприятия сейчас проходят неподалеку от резиденции президента Вьетнама в Ханое. Люди собрались встретить Путина, несмотря на жару в 34 градуса. URA.RU публикует яркие кадры со встречи.

Церемония встречи Путина. Вьетнам
Торжественные мероприятия по поводу приезда Путина в Ханой проходят на территории дворца президента Вьетнама
Фото:
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Путин прилетел во Вьетнам: что ожидается от визита, с кем встретится президент

Российского президента встречают высокопоставленные вьетнамские официальные лица. Среди них президент страны То Лам, вице-премьер Чан Хонг Ха, заведующий отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг. Некоторые из официальных представителей владеют русским языком, что способствует взаимодействию между представителями стран.

Церемония встречи Путина. Вьетнам
Российского президента встречает официальная процессия Вооруженных сил Вьетнама
Фото:
Церемония встречи Путина. Вьетнам
Процессии приходится терпеть жару в 34 градуса тепла
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В честь визита Путина подготовлено выступление духового оркестра
В честь визита Путина подготовлено выступление духового оркестра
Фото:
Помимо духового оркестра, российского президента приветствуют вьетнамские военнослужащие
Помимо духового оркестра, российского президента приветствуют вьетнамские военнослужащие
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Вьетнам старается придерживаться нейтральной внешней политики. С Россией страну связывает, в первую очередь, энергетическое партнерство. Оно остается одним из ведущих направлений. Сам президент РФ Владимир Путин посещает Вьетнам уже пятый раз.

Церемония встречи Путина. Вьетнам
Россия и Вьетнам придерживаются схожих взглядов на многие международные и региональные проблемы, сотрудничают и поддерживают друг друга на международных площадках
Фото:
Владимира Путина встречают во Вьетнаме с почетом
Владимира Путина встречают во Вьетнаме с почетом
Фото:
Путина приветствует почетный караул
Путина приветствует почетный караул
Фото:

Визит Путина во Вьетнам станет важным этапом в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства. Пятый по счету визит российского президента намерен углубить взаимодействие между странами.

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Российский президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Для лидера РФ был организован теплый, торжественный прием, включающий в себя марш вьетнамских вооруженных сил и процессию официальных лиц. Основные мероприятия сейчас проходят неподалеку от резиденции президента Вьетнама в Ханое. Люди собрались встретить Путина, несмотря на жару в 34 градуса. URA.RU публикует яркие кадры со встречи. Российского президента встречают высокопоставленные вьетнамские официальные лица. Среди них президент страны То Лам, вице-премьер Чан Хонг Ха, заведующий отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг. Некоторые из официальных представителей владеют русским языком, что способствует взаимодействию между представителями стран. Вьетнам старается придерживаться нейтральной внешней политики. С Россией страну связывает, в первую очередь, энергетическое партнерство. Оно остается одним из ведущих направлений. Сам президент РФ Владимир Путин посещает Вьетнам уже пятый раз. Визит Путина во Вьетнам станет важным этапом в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства. Пятый по счету визит российского президента намерен углубить взаимодействие между странами.
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