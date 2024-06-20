Российский президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Для лидера РФ был организован теплый, торжественный прием, включающий в себя марш вьетнамских вооруженных сил и процессию официальных лиц. Основные мероприятия сейчас проходят неподалеку от резиденции президента Вьетнама в Ханое. Люди собрались встретить Путина, несмотря на жару в 34 градуса. URA.RU публикует яркие кадры со встречи.
Торжественные мероприятия по поводу приезда Путина в Ханой проходят на территории дворца президента Вьетнама
Российского президента встречают высокопоставленные вьетнамские официальные лица. Среди них президент страны То Лам, вице-премьер Чан Хонг Ха, заведующий отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг. Некоторые из официальных представителей владеют русским языком, что способствует взаимодействию между представителями стран.
Российского президента встречает официальная процессия Вооруженных сил Вьетнама
Вьетнам старается придерживаться нейтральной внешней политики. С Россией страну связывает, в первую очередь, энергетическое партнерство. Оно остается одним из ведущих направлений. Сам президент РФ Владимир Путин посещает Вьетнам уже пятый раз.
Россия и Вьетнам придерживаются схожих взглядов на многие международные и региональные проблемы, сотрудничают и поддерживают друг друга на международных площадках
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Российский президент Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Для лидера РФ был организован теплый, торжественный прием, включающий в себя марш вьетнамских вооруженных сил и процессию официальных лиц. Основные мероприятия сейчас проходят неподалеку от резиденции президента Вьетнама в Ханое. Люди собрались встретить Путина, несмотря на жару в 34 градуса. URA.RU публикует яркие кадры со встречи. Российского президента встречают высокопоставленные вьетнамские официальные лица. Среди них президент страны То Лам, вице-премьер Чан Хонг Ха, заведующий отделом ЦК КПВ по международным вопросам Ле Хоай Чунг и заместитель министра иностранных дел СРВ Ле Тхи Тху Ханг. Некоторые из официальных представителей владеют русским языком, что способствует взаимодействию между представителями стран. Вьетнам старается придерживаться нейтральной внешней политики. С Россией страну связывает, в первую очередь, энергетическое партнерство. Оно остается одним из ведущих направлений. Сам президент РФ Владимир Путин посещает Вьетнам уже пятый раз. Визит Путина во Вьетнам станет важным этапом в развитии всеобъемлющего стратегического партнерства. Пятый по счету визит российского президента намерен углубить взаимодействие между странами.