За год новостройки Екатеринбурга подорожали на 1,1 млн рублей

20 июня 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Стоимость одного лота выросла на 17,6% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге стоимость квартир в новостройках за год увеличилась на 1,1 миллиона рублей. Данными с URA.RU поделились в сервисе цифровой аналитики рынка первичной недвижимости «Объектив.РФ». «За год стоимость новостроек в Екатеринбурге выросла на 17,6%, то есть на 1,1 миллиона рублей», — говорится в релизе. Дороже всего стоят четырехкомнатные квартиры — 159,5 тысячи рублей за квадратный метр, на втором месте студии — 159 тысяч рублей за «квадрат». При этом за год четырехкомнатные квартиры стали более компактными, их площадь уменьшилась на 12,2%, а размеры студий увеличились на 1,7%. По словам аналитика Российской гильдии риелторов и руководителя Центра маркетинговых исследований «Объектива» Ксении Чернецкой, в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, а материалы дорожают. Рост спроса среди покупателей произошел из-за приближающегося завершения льготных ипотечных программ, что тоже сказалось на ценообразовании в новостройках. Год назад новую квартиру в Екатеринбурге можно было купить за 6,23 млн рублей. В 2024 году квартиры в новостройках продают в среднем за 7,33 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге стоимость квартир в новостройках за год увеличилась на 1,1 миллиона рублей. Данными с URA.RU поделились в сервисе цифровой аналитики рынка первичной недвижимости «Объектив.РФ». «За год стоимость новостроек в Екатеринбурге выросла на 17,6%, то есть на 1,1 миллиона рублей», — говорится в релизе. Дороже всего стоят четырехкомнатные квартиры — 159,5 тысячи рублей за квадратный метр, на втором месте студии — 159 тысяч рублей за «квадрат». При этом за год четырехкомнатные квартиры стали более компактными, их площадь уменьшилась на 12,2%, а размеры студий увеличились на 1,7%. По словам аналитика Российской гильдии риелторов и руководителя Центра маркетинговых исследований «Объектива» Ксении Чернецкой, в отрасли наблюдается серьезный дефицит кадров, а материалы дорожают. Рост спроса среди покупателей произошел из-за приближающегося завершения льготных ипотечных программ, что тоже сказалось на ценообразовании в новостройках. Год назад новую квартиру в Екатеринбурге можно было купить за 6,23 млн рублей. В 2024 году квартиры в новостройках продают в среднем за 7,33 млн рублей.