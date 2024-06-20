В Перми на три недели перекроют движение по улице Формовщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничение движения вводится на три недели
Ограничение движения вводится на три недели Фото:

В Перми будет временно ограничено движение по улице Формовщиков в Индустриальном районе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«С 08:00 21 июня до 08:00 15 июля по улице Формовщиков (от дома №23 до улицы Карпинского) будет временно ограничено движение транспорта. Причина — строительство сетей теплоснабжения», — рассказали в министерстве.

В министерстве призвали пермяков отнестись к перекрытию движения с пониманием. Также водителей попросили заранее планировать маршрут передвижения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми будет временно ограничено движение по улице Формовщиков в Индустриальном районе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. «С 08:00 21 июня до 08:00 15 июля по улице Формовщиков (от дома №23 до улицы Карпинского) будет временно ограничено движение транспорта. Причина — строительство сетей теплоснабжения», — рассказали в министерстве. В министерстве призвали пермяков отнестись к перекрытию движения с пониманием. Также водителей попросили заранее планировать маршрут передвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...