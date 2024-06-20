В Перми на три недели перекроют движение по улице Формовщиков

Ограничение движения вводится на три недели
В Перми будет временно ограничено движение по улице Формовщиков в Индустриальном районе. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.
«С 08:00 21 июня до 08:00 15 июля по улице Формовщиков (от дома №23 до улицы Карпинского) будет временно ограничено движение транспорта. Причина — строительство сетей теплоснабжения», — рассказали в министерстве.
В министерстве призвали пермяков отнестись к перекрытию движения с пониманием. Также водителей попросили заранее планировать маршрут передвижения.
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