В мэрии Екатеринбурга озвучили план по новым троллейбусам, автобусам и трамваям

Екатеринбург в 2024 году получит 10 трамваев, 30 автобусов и 25 троллейбусов

20 июня 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Масштабное обновление транспорта городу согласовал губернатор Фото: Илья Московец © URA.RU Власти Екатеринбурга планируют закупить в 2024 году 30 новых автобусов, 10 трамваев и 25 троллейбусов. Об этом в ходе доклада на заседании городской Общественной палаты рассказал председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Ощепков, передает корреспондент URA.RU. «В 2024 планируется приобретение 30 автобусов. Из них 18 — это модели большого класса, 12 — особо большого класса, чтобы использовать их в микрорайонах с особо большим пассажиропотоком. В 2024—2025 году мы планируем обновить порядка 25 трамваев. Десять двух- и трехсекционных хотим закупить в 2024 году. И 15 трамваев в 2025 году», — отметил Ощепков. «За 2024—2025 год планирует закупить 100 троллейбусов. Сначала 50. Из них не менее 25 мы планируем приобрести в 2024-м. Еще 25 в первом полугодии 2025 года. Остальные 50 во втором квартале 2025 года. 50 троллейбусов будет с увеличенным автономным ходом, чтобы можно было использовать их на отдаленных территориях Екатеринбурга. И 50 моделей будет стандартных. Их автономный ход от 2 до 3 км). Они нужны для существующей городской сети, чтобы маршруты все были на новом транспорте», — подчеркнул Ощепков. Всего, добавил он, в городе за 2023—2024 год было поставлено 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Один Екатеринбург получил в подарок к 300-летию от ГК «Синара». За 2022—2023 годы в Екатеринбург поставили 191 автобус. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга планируют закупить в 2024 году 30 новых автобусов, 10 трамваев и 25 троллейбусов. Об этом в ходе доклада на заседании городской Общественной палаты рассказал председатель комитета по транспорту администрации города Игорь Ощепков, передает корреспондент URA.RU. «В 2024 планируется приобретение 30 автобусов. Из них 18 — это модели большого класса, 12 — особо большого класса, чтобы использовать их в микрорайонах с особо большим пассажиропотоком. В 2024—2025 году мы планируем обновить порядка 25 трамваев. Десять двух- и трехсекционных хотим закупить в 2024 году. И 15 трамваев в 2025 году», — отметил Ощепков. «За 2024—2025 год планирует закупить 100 троллейбусов. Сначала 50. Из них не менее 25 мы планируем приобрести в 2024-м. Еще 25 в первом полугодии 2025 года. Остальные 50 во втором квартале 2025 года. 50 троллейбусов будет с увеличенным автономным ходом, чтобы можно было использовать их на отдаленных территориях Екатеринбурга. И 50 моделей будет стандартных. Их автономный ход от 2 до 3 км). Они нужны для существующей городской сети, чтобы маршруты все были на новом транспорте», — подчеркнул Ощепков. Всего, добавил он, в городе за 2023—2024 год было поставлено 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Один Екатеринбург получил в подарок к 300-летию от ГК «Синара». За 2022—2023 годы в Екатеринбург поставили 191 автобус.