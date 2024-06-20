Звездный стендапер Мазур назвал екатеринбуржцев животными

Стендап-комик Кирилл Мазур назвал зрителей из Екатеринбурга самыми сумасшедшими и животными, но при этом вежливыми во время концертов. Об этом стендапер рассказал на интервью.
«Чем дальше ты уезжаешь от Москвы, особенно, туда, где стендапа мало, там зрители более животные. В Екатеринбурге они как-то соединили и животность, и вежливость. Они, знаешь, как животные, и потом овацию тебе дают», — сказал Мазур в интервью Карену Адамяну на YouTube-канале «Макарена».
По словам комика, в Екатеринбурге у него получилось самое сильное выступление. «Екатеринбург, Санкт-Петербург — те города, где я часто бывал, два моих топа», — отметил артист.
Ранее журналист Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) признался в любви к Екатеринбургу и уральскому говору. Он отметил, что поездки в уральскую столицу для него всегда были прикосновением к прекрасному духу.
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