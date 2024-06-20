Шереметьево перестал принимать самолеты из-за урагана. Видео

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Мощный ветер вырывает деревья в центре Москвы (архивное фото) Фото:
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Москву накрыли смерч и «мегаливень»

Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Шереметьево не принимает рейсы. Но выпускает самолеты», — передает корреспондент с места событий.

Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.

20 июня в Москве начался ураган. Синоптики предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, уже пострадали трое жителей столицы, официальных комментариев на данный момент нет.

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Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Шереметьево не принимает рейсы. Но выпускает самолеты», — передает корреспондент с места событий. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. 20 июня в Москве начался ураган. Синоптики предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, уже пострадали трое жителей столицы, официальных комментариев на данный момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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