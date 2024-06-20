Происшествия Шереметьево перестал принимать самолеты из-за урагана. Видео 20 июня 2024 в 16:19 Размер текста - 17 + Мощный ветер вырывает деревья в центре Москвы (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Москву накрыли смерч и «мегаливень» Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Шереметьево не принимает рейсы. Но выпускает самолеты», — передает корреспондент с места событий. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. 20 июня в Москве начался ураган. Синоптики предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, уже пострадали трое жителей столицы, официальных комментариев на данный момент нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Шереметьево не принимает рейсы. Но выпускает самолеты», — передает корреспондент с места событий. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается. 20 июня в Москве начался ураган. Синоптики предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, уже пострадали трое жителей столицы, официальных комментариев на данный момент нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям