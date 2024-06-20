Мощный ветер вырывает деревья в центре Москвы (архивное фото)
новость из сюжетаМоскву накрыли смерч и «мегаливень»
Аэропорт Шереметьево временно не принимает рейсы, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Шереметьево не принимает рейсы. Но выпускает самолеты», — передает корреспондент с места событий.
Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ на него ожидается.
20 июня в Москве начался ураган. Синоптики предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, уже пострадали трое жителей столицы, официальных комментариев на данный момент нет.
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