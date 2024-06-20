В Тюмень придет опасная погода

В Тюмени вечером 20 июня и ночью 21 ожидается гроза и град
В Тюменской области 20 и 21 июня пройдут сильные дожди, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».
«Штормовое предупреждение! До конца дня 20 июня и в ночные часы 21 июня ожидаются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы с порывами ветра до 25 м/с и более, а также крупный град», — рассказали в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 19 июня по 2 июля пройдут дожди. Холоднее всего будет ночью 28 и 29 июня.
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