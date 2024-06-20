В Тюмень придет опасная погода

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение
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В Тюмени вечером 20 июня и ночью 21 ожидается гроза и град
В Тюмени вечером 20 июня и ночью 21 ожидается гроза и град Фото:

В Тюменской области 20 и 21 июня пройдут сильные дожди, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72».

«Штормовое предупреждение! До конца дня 20 июня и в ночные часы 21 июня ожидаются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы с порывами ветра до 25 м/с и более, а также крупный град», — рассказали в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 19 июня по 2 июля пройдут дожди. Холоднее всего будет ночью 28 и 29 июня. 

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В Тюменской области 20 и 21 июня пройдут сильные дожди, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 25 м/с. Об этом сообщили в telegram-канале «Оповещение 72». «Штормовое предупреждение! До конца дня 20 июня и в ночные часы 21 июня ожидаются: очень сильные дожди, сильные ливни, грозы с порывами ветра до 25 м/с и более, а также крупный град», — рассказали в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с 19 июня по 2 июля пройдут дожди. Холоднее всего будет ночью 28 и 29 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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