На Москву обрушился смерч: онлайн-трансляция

На Москву обрушился смерч

20 июня 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

В Москве начался ураган Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, три человека уже пострадали, официальных подтверждений на данный момент нет. Аэропорт Шереметьево приостановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о ситуации в Москве. 17:46 В Подмосковье из-за урагана упали 200 деревьев, повреждены 26 машин. Также сообщается о пострадавшей женщине, сообщает РИА Новости. 17:36 В Москве женщина была сдута сильным ветром в Царицынский пруд, когда проходила через парк. Для спасения утопающей на место происшествия был направлен спасательный катер, передает telegram-канал Shot. Женщина госпитализирована. 17:29 Во время урагана в Москве один из пострадавших оказался запертым в биотуалете, который опрокинулся от сильных порывов ветра. Инцидент произошел на западе столицы, сообщил представитель экстренных служб. Пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и врачей, передает РИА Новости. 17:26 Десять человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве. Об этом сообщил ТАСС. 17:10 Из-за урагана в Москве пострадали девять человек, рухнули 23 дерева, повреждены восемь машин. Об этом рассказали в экстренных службах. Слова передает РИА Новости. 16:59 В Москве курьеры помогают добираться до метро. Об этом сообщил telеgram-канал «Москва сегодня» 16:54 Водитель джипа, на которого упало огромное дерево, был спасен. Ствол упал на капот рядом с водительским сиденьем, где находился москвич, передает telegram-канал Shot. Мужчина в сознании и активно общается со спасателями и врачами. В настоящее время его доставляют в больницу, после того как он провел в придавленной машине более часа. В центре Москвы деревья рухнули на парковку и придавили несколько авто. Telegram-канал «Осторожно, Москва» 16:53 По данным местных telegram-каналов, в Москве кусок крыши влетел в окно трамвая, а также два металлических листа сорвало на улице Енисейской. В департаменте транспорта Москвы сообщили о двух пострадавших с легкими травмами. 16:51 Согласно информации от telеgram-канала Mash, мужчину смертельно ранило дерево, поваленное из-за сильного ветра в Москве. Это произошло на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. 16:49 Из-за сильного урагана в районе Северный опрокинулась газель. Об этом сообщил telegram-канал «Москва-24» В Мокве из-за сильного ветра опрокинулась газель Telegram-канал Москва 24 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, три человека уже пострадали, официальных подтверждений на данный момент нет. Аэропорт Шереметьево приостановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о ситуации в Москве. 17:46 20.06.2024 В Подмосковье из-за урагана упали 200 деревьев, повреждены 26 машин. Также сообщается о пострадавшей женщине, сообщает РИА Новости. 17:36 20.06.2024 В Москве женщина была сдута сильным ветром в Царицынский пруд, когда проходила через парк. Для спасения утопающей на место происшествия был направлен спасательный катер, передает telegram-канал Shot. Женщина госпитализирована. 17:29 20.06.2024 Во время урагана в Москве один из пострадавших оказался запертым в биотуалете, который опрокинулся от сильных порывов ветра. Инцидент произошел на западе столицы, сообщил представитель экстренных служб. Пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и врачей, передает РИА Новости. 17:26 20.06.2024 Десять человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве. Об этом сообщил ТАСС. 17:10 20.06.2024 Из-за урагана в Москве пострадали девять человек, рухнули 23 дерева, повреждены восемь машин. Об этом рассказали в экстренных службах. Слова передает РИА Новости. 16:59 20.06.2024 В Москве курьеры помогают добираться до метро. Об этом сообщил telеgram-канал «Москва сегодня» 16:54 20.06.2024 Водитель джипа, на которого упало огромное дерево, был спасен. Ствол упал на капот рядом с водительским сиденьем, где находился москвич, передает telegram-канал Shot. Мужчина в сознании и активно общается со спасателями и врачами. В настоящее время его доставляют в больницу, после того как он провел в придавленной машине более часа. 16:53 20.06.2024 По данным местных telegram-каналов, в Москве кусок крыши влетел в окно трамвая, а также два металлических листа сорвало на улице Енисейской. В департаменте транспорта Москвы сообщили о двух пострадавших с легкими травмами. 16:51 20.06.2024 Согласно информации от telеgram-канала Mash, мужчину смертельно ранило дерево, поваленное из-за сильного ветра в Москве. Это произошло на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. 16:49 20.06.2024 Из-за сильного урагана в районе Северный опрокинулась газель. Об этом сообщил telegram-канал «Москва-24»