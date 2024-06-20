На Москву обрушился смерч: онлайн-трансляция

В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, три человека уже пострадали, официальных подтверждений на данный момент нет. Аэропорт Шереметьево приостановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о ситуации в Москве.
17:4620.06.2024 В Подмосковье из-за урагана упали 200 деревьев, повреждены 26 машин. Также сообщается о пострадавшей женщине, сообщает РИА Новости.
17:3620.06.2024 В Москве женщина была сдута сильным ветром в Царицынский пруд, когда проходила через парк. Для спасения утопающей на место происшествия был направлен спасательный катер, передает telegram-канал Shot. Женщина госпитализирована.
17:2920.06.2024 Во время урагана в Москве один из пострадавших оказался запертым в биотуалете, который опрокинулся от сильных порывов ветра. Инцидент произошел на западе столицы, сообщил представитель экстренных служб. Пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и врачей, передает РИА Новости.
17:2620.06.2024 Десять человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве. Об этом сообщил ТАСС.
17:1020.06.2024 Из-за урагана в Москве пострадали девять человек, рухнули 23 дерева, повреждены восемь машин. Об этом рассказали в экстренных службах. Слова передает РИА Новости.
16:5920.06.2024 В Москве курьеры помогают добираться до метро. Об этом сообщил telеgram-канал «Москва сегодня»
16:5420.06.2024 Водитель джипа, на которого упало огромное дерево, был спасен. Ствол упал на капот рядом с водительским сиденьем, где находился москвич, передает telegram-канал Shot. Мужчина в сознании и активно общается со спасателями и врачами. В настоящее время его доставляют в больницу, после того как он провел в придавленной машине более часа.
В центре Москвы деревья рухнули на парковку и придавили несколько авто.
Telegram-канал «Осторожно, Москва»
16:5320.06.2024 По данным местных telegram-каналов, в Москве кусок крыши влетел в окно трамвая, а также два металлических листа сорвало на улице Енисейской. В департаменте транспорта Москвы сообщили о двух пострадавших с легкими травмами.
16:5120.06.2024 Согласно информации от telеgram-канала Mash, мужчину смертельно ранило дерево, поваленное из-за сильного ветра в Москве. Это произошло на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Мужчина скончался до прибытия скорой помощи.
16:4920.06.2024 Из-за сильного урагана в районе Северный опрокинулась газель. Об этом сообщил telegram-канал «Москва-24»
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В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. По информации telegram-канала Baza, три человека уже пострадали, официальных подтверждений на данный момент нет. Аэропорт Шереметьево приостановил принятие рейсов, однако продолжает выпускать самолеты на фоне мощного урагана в Москве. URA.RU в онлайн-трансляции рассказывает главное о ситуации в Москве. 17:46 20.06.2024 В Подмосковье из-за урагана упали 200 деревьев, повреждены 26 машин. Также сообщается о пострадавшей женщине, сообщает РИА Новости. 17:36 20.06.2024 В Москве женщина была сдута сильным ветром в Царицынский пруд, когда проходила через парк. Для спасения утопающей на место происшествия был направлен спасательный катер, передает telegram-канал Shot. Женщина госпитализирована. 17:29 20.06.2024 Во время урагана в Москве один из пострадавших оказался запертым в биотуалете, который опрокинулся от сильных порывов ветра. Инцидент произошел на западе столицы, сообщил представитель экстренных служб. Пострадавшему мужчине понадобилась помощь спасателей и врачей, передает РИА Новости. 17:26 20.06.2024 Десять человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве. Об этом сообщил ТАСС. 17:10 20.06.2024 Из-за урагана в Москве пострадали девять человек, рухнули 23 дерева, повреждены восемь машин. Об этом рассказали в экстренных службах. Слова передает РИА Новости. 16:59 20.06.2024 В Москве курьеры помогают добираться до метро. Об этом сообщил telеgram-канал «Москва сегодня» 16:54 20.06.2024 Водитель джипа, на которого упало огромное дерево, был спасен. Ствол упал на капот рядом с водительским сиденьем, где находился москвич, передает telegram-канал Shot. Мужчина в сознании и активно общается со спасателями и врачами. В настоящее время его доставляют в больницу, после того как он провел в придавленной машине более часа. 16:53 20.06.2024 По данным местных telegram-каналов, в Москве кусок крыши влетел в окно трамвая, а также два металлических листа сорвало на улице Енисейской. В департаменте транспорта Москвы сообщили о двух пострадавших с легкими травмами. 16:51 20.06.2024 Согласно информации от telеgram-канала Mash, мужчину смертельно ранило дерево, поваленное из-за сильного ветра в Москве. Это произошло на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. 16:49 20.06.2024 Из-за сильного урагана в районе Северный опрокинулась газель. Об этом сообщил telegram-канал «Москва-24»