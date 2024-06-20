Мужчина скончался до приезда скорой, пишут СМИ
новость из сюжетаМоскву накрыли смерч и «мегаливень»
На севере Москвы мужчину насмерть придавило упавшее из-за урагана дерево. Об этом сообщили оперативные службы.
«Мужчина погиб на севере Москвы после падения дерева из-за сильного ветра», — передает заявление ТАСС. По информации Mash, трагедия произошла на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Сообщается, что мужчина скончался до приезда скорой.
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