Происшествия Жителя Москвы убило дерево, упавшее из-за урагана. Видео Жителя Москвы убило дерево, упавшее из-за смерча 20 июня 2024 в 16:50 Размер текста - 17 + Мужчина скончался до приезда скорой, пишут СМИ Фото: Антон Григорьев © URA.RU новость из сюжета Москву накрыли смерч и «мегаливень» На севере Москвы мужчину насмерть придавило упавшее из-за урагана дерево. Об этом сообщили оперативные службы. «Мужчина погиб на севере Москвы после падения дерева из-за сильного ветра», — передает заявление ТАСС. По информации Mash, трагедия произошла на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Сообщается, что мужчина скончался до приезда скорой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На севере Москвы мужчину насмерть придавило упавшее из-за урагана дерево. Об этом сообщили оперативные службы. «Мужчина погиб на севере Москвы после падения дерева из-за сильного ветра», — передает заявление ТАСС. По информации Mash, трагедия произошла на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Сообщается, что мужчина скончался до приезда скорой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям