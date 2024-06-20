Жителя Москвы убило дерево, упавшее из-за урагана. Видео

Жителя Москвы убило дерево, упавшее из-за смерча
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Последствия ливня в Москве
Мужчина скончался до приезда скорой, пишут СМИ Фото:
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Москву накрыли смерч и «мегаливень»

На севере Москвы мужчину насмерть придавило упавшее из-за урагана дерево. Об этом сообщили оперативные службы.

«Мужчина погиб на севере Москвы после падения дерева из-за сильного ветра», — передает заявление ТАСС. По информации Mash, трагедия произошла на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Сообщается, что мужчина скончался до приезда скорой.

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На севере Москвы мужчину насмерть придавило упавшее из-за урагана дерево. Об этом сообщили оперативные службы. «Мужчина погиб на севере Москвы после падения дерева из-за сильного ветра», — передает заявление ТАСС. По информации Mash, трагедия произошла на Ивановской улице недалеко от парка «Дубки». Сообщается, что мужчина скончался до приезда скорой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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