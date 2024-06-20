В Москве металлический лист врезался в трамвай, есть пострадавшие

Движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности
новость из сюжетаМоскву накрыли смерч и «мегаливень»
В Москве кусок крыши влетел в окно трамвая из-за сильного смерча. Об этом сообщил
Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол», — сообщил Депртанс в своем telegram-канале. Там отметили, что два человека получили легкие травмы, им оказывается помощь.
Движение трамваев №17 приостановлено. Дептранс призвал жителей не выходить на улицу.
В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Один мужчина погиб из-за упавшего дерева.
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