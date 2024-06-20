В Москве металлический лист врезался в трамвай, есть пострадавшие

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Движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности
Движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности Фото:
новость из сюжета
Москву накрыли смерч и «мегаливень»

В Москве кусок крыши влетел в окно трамвая из-за сильного смерча. Об этом сообщил Дептранс Москвы. Там подчеркнули, что два человека пострадали. 

«Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол», — сообщил Депртанс в своем telegram-канале. Там отметили, что два человека получили легкие травмы, им оказывается помощь.

Движение трамваев №17 приостановлено. Дептранс призвал жителей не выходить на улицу. 

В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Один мужчина погиб из-за упавшего дерева. 

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В Москве кусок крыши влетел в окно трамвая из-за сильного смерча. Об этом сообщил Дептранс Москвы. Там подчеркнули, что два человека пострадали.  « Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол», — сообщил Депртанс в своем telegram-канале. Там отметили, что два человека получили легкие травмы, им оказывается помощь. Движение трамваев №17 приостановлено. Дептранс призвал жителей не выходить на улицу.  В Москве 20 июня начался ураган. Синоптики ранее предупреждали о «мегаливне», который накроет регион. Один мужчина погиб из-за упавшего дерева. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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