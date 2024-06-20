В Челябинске изменят движение трех трамваев

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Трамвай №18 отменят с 21 по 25 июня
Трамвай №18 отменят с 21 по 25 июня Фото:

В Челябинске с 21 июня маршруты трамваев №15 и №22 временно изменят , а также отменят трамвай №18. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«С 20:00 21 июня до 20:00 25 июня закрывается движение через перекресток улиц Горького и Белостоцкого. Трамваи №15, №22 изменят свои маршруты, трамвай №18 временно отменяется», — сообщили в пресс-службе.

Причиной стали аварийные работы на теплосетях. Трамваи будут направлены:

№15. Чичерина — Горького — Депо № 1

№22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.

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В Челябинске с 21 июня маршруты трамваев №15 и №22 временно изменят , а также отменят трамвай №18. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 20:00 21 июня до 20:00 25 июня закрывается движение через перекресток улиц Горького и Белостоцкого. Трамваи №15, №22 изменят свои маршруты, трамвай №18 временно отменяется», — сообщили в пресс-службе. Причиной стали аварийные работы на теплосетях. Трамваи будут направлены: №15. Чичерина — Горького — Депо № 1 №22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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