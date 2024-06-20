В Челябинске изменят движение трех трамваев

Трамвай №18 отменят с 21 по 25 июня
В Челябинске с 21 июня маршруты трамваев №15 и №22 временно изменят , а также отменят трамвай №18. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.
«С 20:00 21 июня до 20:00 25 июня закрывается движение через перекресток улиц Горького и Белостоцкого. Трамваи №15, №22 изменят свои маршруты, трамвай №18 временно отменяется», — сообщили в пресс-службе.
Причиной стали аварийные работы на теплосетях. Трамваи будут направлены:
№15. Чичерина — Горького — Депо № 1
№22. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — Труда — Горького — ЧЭМК.
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