На поддержку семей челябинских бойцов СВО в сфере образования направят 300 млн

В 2024 году на меры поддержки членам семей участников СВО в сфере образования из бюджета Челябинской области планируется направить более 300 миллионов рублей. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе заксобрания региона.
«В Челябинской области создана система мер социальной поддержки в сфере образования, оказываемых членам семей участников СВО. Совместно с Министерством образования и науки области продолжим мониторинг реализации регионального законодательства в этой части, а в случае необходимости будем предлагать изменения», — цитируют в пресс-службе председатель комитета заксобрания по соцполитике Сергея Буякова.
Среди мер поддержки — компенсация части платы за детский сад (в среднем 2700 рублей в месяц) и бесплатное двухразовое питание для учащихся средних и старших классов школ и
учреждений среднего профессионального образования (153,92 рубля в день). Также детям бойцов СВО компенсируют расходы на обучение в образовательных организациях (до 70,05 тысяч рублей на учебный год). Студентам, обучающимся в техникумах и колледжах на бюджетной основе, ежемесячно выплачивают 18700 рублей. Такую выплату получают 599 студентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!