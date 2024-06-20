На поддержку семей челябинских бойцов СВО в сфере образования направят 300 млн

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Детей участников СВО обеспечивают бесплатным горячим питанием в школах и колледжах
Детей участников СВО обеспечивают бесплатным горячим питанием в школах и колледжах Фото:

В 2024 году на меры поддержки членам семей участников СВО в сфере образования из бюджета Челябинской области планируется направить более 300 миллионов рублей. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«В Челябинской области создана система мер социальной поддержки в сфере образования, оказываемых членам семей участников СВО. Совместно с Министерством образования и науки области продолжим мониторинг реализации регионального законодательства в этой части, а в случае необходимости будем предлагать изменения», — цитируют в пресс-службе председатель комитета заксобрания по соцполитике Сергея Буякова.

Среди мер поддержки — компенсация части платы за детский сад (в среднем 2700 рублей в месяц) и бесплатное двухразовое питание для учащихся средних и старших классов школ и

учреждений среднего профессионального образования (153,92 рубля в день). Также детям бойцов СВО компенсируют расходы на обучение в образовательных организациях (до 70,05 тысяч рублей на учебный год). Студентам, обучающимся в техникумах и колледжах на бюджетной основе, ежемесячно выплачивают 18700 рублей. Такую выплату получают 599 студентов.

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В 2024 году на меры поддержки членам семей участников СВО в сфере образования из бюджета Челябинской области планируется направить более 300 миллионов рублей. Об этом 20 июня сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «В Челябинской области создана система мер социальной поддержки в сфере образования, оказываемых членам семей участников СВО. Совместно с Министерством образования и науки области продолжим мониторинг реализации регионального законодательства в этой части, а в случае необходимости будем предлагать изменения», — цитируют в пресс-службе председатель комитета заксобрания по соцполитике Сергея Буякова. Среди мер поддержки — компенсация части платы за детский сад (в среднем 2700 рублей в месяц) и бесплатное двухразовое питание для учащихся средних и старших классов школ и учреждений среднего профессионального образования (153,92 рубля в день). Также детям бойцов СВО компенсируют расходы на обучение в образовательных организациях (до 70,05 тысяч рублей на учебный год). Студентам, обучающимся в техникумах и колледжах на бюджетной основе, ежемесячно выплачивают 18700 рублей. Такую выплату получают 599 студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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