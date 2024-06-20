В работе челябинского лагеря нашли нарушения в организации детского отдыха

В детском оздоровительном комплексе РЖД «Аленушка» (Миасс, Челябинская область) нашли нарушения в организации отдыха детей. О том, что руководству лагеря вынесли представление, сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.
«Вскрыты нарушения при осуществлении оздоровления и организации отдыха детей. Установлены нарушения лицензирования при эксплуатации маломерных судов. Устранение нарушений взято под личный контроль прокурора», — уточнили в прокуратуре на транспорте.
Руководству лагеря вынесли представление. Решается вопрос об административном наказании.
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