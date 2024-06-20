Россия и Вьетнам будут сотрудничать в космосе: главные заявления Путина в Ханое

Путин заявил о развитии космоса в партнерстве с Вьетнамом

20 июня 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин провел встречу с выпускниками российских вузов во Вьетнаме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин заявил, что Россия и Вьетнам должны думать о развитии сотрудничества в космической отрасли. Речь идет об освоении дальнего космоса. Все главные заявления российского лидера со встречи с выпускниками российских вузов в Ханое — в материале URA.RU. Освоение космоса Россия и Вьетнам, по словам главы государства, «должны подумать» о развитии взаимодействия в сфере освоения космоса. При этом, как отметил Путин, речь не о «ближайшем, а о дальнем космосе». О туризме Президент Путин заявил, что вьетнамская сторона увеличила срок пребывания для россиян на территории азиатской страны. «То же самое должны мы сделать», — сказал глава государства. Об ограничении информационного потока «Ограничивать доступ к огромному потоку информации невозможно. Здесь только один способ преодолеть негативные тенденции с этим связанные, а именно — быть более убедительными в информационном поле», — подчеркнул Путин. По его словам Россия и Вьетнам обладают такими возможностями. О молодежи Работа с молодежью должна идти в ногу со временем, считает российский лидер. При этом, такая деятельность не должна быть неэффективной и формальной. «Как только молодые люди чувствуют формализм, эта работа теряет смысл, особенно в современном мире, связанном с интернетом и свободным доступом к любой информации», — уточнил Путин. О русском языке Путин считает, что знание русского языка позволяет «открыть не только русскую душу и русское искусство». Это, по его словам, дает возможность использовать язык для получения соответствующих знаний. Борьба за исторические корни Чрезвычайно важной работой для каждого государства, по мнению Путина, является борьба за свои исторические корни и традиционные ценности. Это важно для тех стран, которые хотят сохранить свою идентичность, добавил он. О вьетнамских студентах По словам Владимира Путина, в вузах России проходят обучение свыше 3 тыс. вьетнамских граждан. За все время образование получили около 75 тыс. вьетнамцев. Официальная Москва продолжил содействовать студобменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ, подчеркнул глава государства. Об ограничениях искусства «Я вообще просто люблю русское искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — подчеркнул Путин. Про санкции Россия и Вьетнам проводят совместную работу над устранением проблем с расчетами, вызванными санкциями, введенными в отношении официальной Москвы. По словам Путина, вопросы связаны с переходом на расчеты в национальных валютах. Речь, в том числе, о российских рублях. О всестороннем развитии Путин заявил, что Россия ведет активное развитие в области искусственного интеллекта. Также речь о атомной отрасли. Страна, как подчеркнул президент, занимает лидирующие позиции в этих сферах. «Это реально лидерские позиции в мире. Таких разработок, как в России, практически нет ни в одной стране мира <…> Современные возможности в сфере атома создают дополнительные возможности по лечению людей», — пояснил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин заявил, что Россия и Вьетнам должны думать о развитии сотрудничества в космической отрасли. Речь идет об освоении дальнего космоса. Все главные заявления российского лидера со встречи с выпускниками российских вузов в Ханое — в материале URA.RU. Россия и Вьетнам, по словам главы государства, «должны подумать» о развитии взаимодействия в сфере освоения космоса. При этом, как отметил Путин, речь не о «ближайшем, а о дальнем космосе». Президент Путин заявил, что вьетнамская сторона увеличила срок пребывания для россиян на территории азиатской страны. «То же самое должны мы сделать», — сказал глава государства. «Ограничивать доступ к огромному потоку информации невозможно. Здесь только один способ преодолеть негативные тенденции с этим связанные, а именно — быть более убедительными в информационном поле», — подчеркнул Путин. По его словам Россия и Вьетнам обладают такими возможностями. Работа с молодежью должна идти в ногу со временем, считает российский лидер. При этом, такая деятельность не должна быть неэффективной и формальной. «Как только молодые люди чувствуют формализм, эта работа теряет смысл, особенно в современном мире, связанном с интернетом и свободным доступом к любой информации», — уточнил Путин. Путин считает, что знание русского языка позволяет «открыть не только русскую душу и русское искусство». Это, по его словам, дает возможность использовать язык для получения соответствующих знаний. Чрезвычайно важной работой для каждого государства, по мнению Путина, является борьба за свои исторические корни и традиционные ценности. Это важно для тех стран, которые хотят сохранить свою идентичность, добавил он. По словам Владимира Путина, в вузах России проходят обучение свыше 3 тыс. вьетнамских граждан. За все время образование получили около 75 тыс. вьетнамцев. Официальная Москва продолжил содействовать студобменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ, подчеркнул глава государства. «Я вообще просто люблю русское искусство народное. И русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, государственному какому-то принципу музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному принципу, и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое», — подчеркнул Путин. Россия и Вьетнам проводят совместную работу над устранением проблем с расчетами, вызванными санкциями, введенными в отношении официальной Москвы. По словам Путина, вопросы связаны с переходом на расчеты в национальных валютах. Речь, в том числе, о российских рублях. Путин заявил, что Россия ведет активное развитие в области искусственного интеллекта. Также речь о атомной отрасли. Страна, как подчеркнул президент, занимает лидирующие позиции в этих сферах. «Это реально лидерские позиции в мире. Таких разработок, как в России, практически нет ни в одной стране мира <…> Современные возможности в сфере атома создают дополнительные возможности по лечению людей», — пояснил он.