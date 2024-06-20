Министра энергетики Цивилева ждут с визитом в ХМАО и ЯНАО

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Сергея Цивилева ждут с рабочим визитом в ХМАО и ЯНАО
Сергея Цивилева ждут с рабочим визитом в ХМАО и ЯНАО Фото:

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетит с рабочим визитом ХМАО и ЯНАО. В первую очередь руководитель поедет в Новый Уренгой, сообщает источник URA.RU.

«Новый министр энергетики Цивилев едет к главам Ямала и Югры. Первым федерального чиновника встретит губернатор Артюхов. Визит начнется на следующей неделе с газового промысла в Новом Уренгое. Затем Цивилев переместится в Югру, где обсудит с врио губернатора Кухаруком ситуацию в нефтяной отрасли», — сообщает источник.

Цивилев также посетит офисы ключевых нефтяных компаний: «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Отдельно в его программе запланирована встреча с руководителем СНГ Владимиром Богдановым. Это будет вторая поездка Цивилева по регионам России в качестве Министра энергетики, до этого он приезжал только в Кузбасс, где ранее был губернатором.

В пресс-службу Минэнерго РФ, правительств ЯНАО и департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.

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Министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетит с рабочим визитом ХМАО и ЯНАО. В первую очередь руководитель поедет в Новый Уренгой, сообщает источник URA.RU. «Новый министр энергетики Цивилев едет к главам Ямала и Югры. Первым федерального чиновника встретит губернатор Артюхов. Визит начнется на следующей неделе с газового промысла в Новом Уренгое. Затем Цивилев переместится в Югру, где обсудит с врио губернатора Кухаруком ситуацию в нефтяной отрасли», — сообщает источник. Цивилев также посетит офисы ключевых нефтяных компаний: «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Отдельно в его программе запланирована встреча с руководителем СНГ Владимиром Богдановым. Это будет вторая поездка Цивилева по регионам России в качестве Министра энергетики, до этого он приезжал только в Кузбасс, где ранее был губернатором. В пресс-службу Минэнерго РФ, правительств ЯНАО и департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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