Министра энергетики Цивилева ждут с визитом в ХМАО и ЯНАО

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев посетит с рабочим визитом ХМАО и ЯНАО. В первую очередь руководитель поедет в Новый Уренгой, сообщает источник URA.RU.
«Новый министр энергетики Цивилев едет к главам Ямала и Югры. Первым федерального чиновника встретит губернатор Артюхов. Визит начнется на следующей неделе с газового промысла в Новом Уренгое. Затем Цивилев переместится в Югру, где обсудит с врио губернатора Кухаруком ситуацию в нефтяной отрасли», — сообщает источник.
Цивилев также посетит офисы ключевых нефтяных компаний: «Лукойла», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза». Отдельно в его программе запланирована встреча с руководителем СНГ Владимиром Богдановым. Это будет вторая поездка Цивилева по регионам России в качестве Министра энергетики, до этого он приезжал только в Кузбасс, где ранее был губернатором.
В пресс-службу Минэнерго РФ, правительств ЯНАО и департамент внутренней политики ХМАО отправлен запрос. На момент публикации материала ответ не поступил.
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