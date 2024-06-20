Силовики задержали жителя Сургута за подделку удостоверения ФСБ

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали жителя Сургута, который изготавливал поддельные документы различных силовых структур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.
«Мужчина 1986 года рождения, находясь в городе Сургуте, за денежное вознаграждение, изготовил подложное удостоверение сотрудника ФСБ России, которое затем незаконно сбыл жителю региона. Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства указанного гражданина обнаружено и изъято из незаконного оборота огнестрельное оружие и 130 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом», — сообщили в ведомстве.
В полиции ХМАО также отметили, что при обыске у мужчины были изъяты восемь жетонов МВД, обложки от удостоверений разных правоохранительных органов, два паспорта РФ и средства для изготовления поддельных документов. Югорчанин заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!