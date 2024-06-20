Силовики задержали жителя Сургута за подделку удостоверения ФСБ

Жителю Сургута грозит срок за подделку документов силовых структур
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Силовики задержали жителя Сургута за подделку удостоверения ФСБ
Силовики задержали жителя Сургута за подделку удостоверения ФСБ Фото:

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали жителя Сургута, который изготавливал поддельные документы различных силовых структур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области.

«Мужчина 1986 года рождения, находясь в городе Сургуте, за денежное вознаграждение, изготовил подложное удостоверение сотрудника ФСБ России, которое затем незаконно сбыл жителю региона. Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства указанного гражданина обнаружено и изъято из незаконного оборота огнестрельное оружие и 130 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом», — сообщили в ведомстве.

В полиции ХМАО также отметили, что при обыске у мужчины были изъяты восемь жетонов МВД, обложки от удостоверений разных правоохранительных органов, два паспорта РФ и средства для изготовления поддельных документов. Югорчанин заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.

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Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали жителя Сургута, который изготавливал поддельные документы различных силовых структур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе РУ ФСБ по Тюменской области. «Мужчина 1986 года рождения, находясь в городе Сургуте, за денежное вознаграждение, изготовил подложное удостоверение сотрудника ФСБ России, которое затем незаконно сбыл жителю региона. Кроме того, в ходе проведения обыска по месту жительства указанного гражданина обнаружено и изъято из незаконного оборота огнестрельное оружие и 130 патронов различного калибра, изготовленные промышленным способом», — сообщили в ведомстве. В полиции ХМАО также отметили, что при обыске у мужчины были изъяты восемь жетонов МВД, обложки от удостоверений разных правоохранительных органов, два паспорта РФ и средства для изготовления поддельных документов. Югорчанин заключен под стражу, возбуждено уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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