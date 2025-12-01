Жительница ХМАО без образования поступила в колледж по поддельному аттестату

Первокурсница из ХМАО поступила в колледж по фальшивому аттестату об образовании Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) 17-летняя девушка, не сдавшая государственную итоговую аттестацию и фактически не окончившая девятый класс, была зачислена в колледж по поддельному аттестату. Фальшивый документ приобрела ее мать, сообщили в окружной полиции.

«При проверке документов студентов был выявлен аттестат, вызвавший сомнения. Установлено, что 41-летняя жительница Пыть-Яха приобрела поддельный документ в интернете для своей дочери, которая не смогла пройти итоговую аттестацию», — рассказало ведомство на официальном сайте.

Полиция установила, что мать девушки заказала поддельную справку о переводе в другую школу. Это было сделано, чтобы скрыть истинную причину ее провала при поступлении.

Благодаря фальшивым документам, школьница смогла поступить на первый курс колледжа. Однако, когда администрация учебного заведения запросила дополнительные сведения, выяснилось, что она не окончила девятый класс, а была переведена в другую школу лишь по заявлению родителей. Эксперты подтвердили, что аттестат был фальшивым.

На мать девушки завели уголовное дело за использование заведомо поддельного официального документа. Ей грозит до одного года лишения свободы.