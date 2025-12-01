В ХМАО резко подешевели авиабилеты до Санкт-Петербурга

Перелеты из Югры в Питер упали в цене Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре подешевели авиабилеты до Санкт-Петербурга. Цены на отдельные перелеты в декабре и начале следующего года снизились примерно на 10-15%.

«Билеты из Сургута в Санкт-Петербург на 14-17 декабря туда и обратно стоят примерно 10,6 тысяч рублей. До этого цена перелетов была около 12,6 тысяч. Снижение составило более 15%», — следует из информации сервиса бронирования билетов.

Цены авиабилетов в основном снизились в середине декабря. Но также подешевели и некоторые перелеты в конце января и начале февраля. Но в это время стоимость путешествия туда и обратно может превышать 15 тысяч рублей.

Некоторые вылеты из Нижневартовска также упали в цене. Но стоимость билетов немного выше. В середине декабря слетать в Питер туда и обратно можно примерно за 14-15 тысяч рублей. А в январе и феврале перелеты выйдут больше 20 тысяч.

Среди других доступных авианаправлений из Сургута в конце и начале следующего года также оказалась Москва (около 4-5 тысяч). А из Нижневартовска можно дешево слетать в Минеральные воды (6-10 тысяч) и Самару (3,5-6 тысяч рублей).