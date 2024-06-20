Экс-совладельца «Трансфин-М» Тайчера арестовали за хищение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Алексей Тайчер арестован за хищение Фото:

Бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера арестовали за хищение. Об этом сообщили корреспонденты.

«Арестован экс-совладелец лизинговой компании „Трансфин-М“ Тайчер», — рассказал корреспондент ТАСС. Он добавил, что причина ареста — хищение не менее 710 миллионов рублей в рамках фиктивных договоров займа.

Ранее сообщалось, что Тайчер задержан. Отмечалось, что помимо него задержали еще пять человек. Кроме того, по делу Тайчера был задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера арестовали за хищение. Об этом сообщили корреспонденты. «Арестован экс-совладелец лизинговой компании „Трансфин-М“ Тайчер», — рассказал корреспондент ТАСС. Он добавил, что причина ареста — хищение не менее 710 миллионов рублей в рамках фиктивных договоров займа. Ранее сообщалось, что Тайчер задержан. Отмечалось, что помимо него задержали еще пять человек. Кроме того, по делу Тайчера был задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...