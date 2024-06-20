Экс-совладельца «Трансфин-М» Тайчера арестовали за хищение

20 июня 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Алексей Тайчер арестован за хищение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера арестовали за хищение. Об этом сообщили корреспонденты. «Арестован экс-совладелец лизинговой компании „Трансфин-М“ Тайчер», — рассказал корреспондент ТАСС. Он добавил, что причина ареста — хищение не менее 710 миллионов рублей в рамках фиктивных договоров займа. Ранее сообщалось, что Тайчер задержан. Отмечалось, что помимо него задержали еще пять человек. Кроме того, по делу Тайчера был задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера арестовали за хищение. Об этом сообщили корреспонденты. «Арестован экс-совладелец лизинговой компании „Трансфин-М“ Тайчер», — рассказал корреспондент ТАСС. Он добавил, что причина ареста — хищение не менее 710 миллионов рублей в рамках фиктивных договоров займа. Ранее сообщалось, что Тайчер задержан. Отмечалось, что помимо него задержали еще пять человек. Кроме того, по делу Тайчера был задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк.