Экс-совладельца «Трансфин-М» Тайчера арестовали за хищение

Алексей Тайчер арестован за хищение
Бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера арестовали за хищение. Об этом сообщили корреспонденты.
«Арестован экс-совладелец лизинговой компании „Трансфин-М“ Тайчер», — рассказал корреспондент ТАСС. Он добавил, что причина ареста — хищение не менее 710 миллионов рублей в рамках фиктивных договоров займа.
Ранее сообщалось, что Тайчер задержан. Отмечалось, что помимо него задержали еще пять человек. Кроме того, по делу Тайчера был задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк.
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