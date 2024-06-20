Замгендиректора «Агро-грант» задержали из-за мошенничества

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
МВД попросит арестовать Сергея Франка Фото:

Задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что его задержали по делу о мошенничестве бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера.

«По делу Тайчера о мошенничестве задержан замгендиректора ООО „Агро-грант“ Сергей Франк», — рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС. Отмечается, что МВД попросит его арестовать.

Ранее Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом заявили источники на транспортном рынке. Также отмечалось, что помимо Тейчера задержали еще пять человек.

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Задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что его задержали по делу о мошенничестве бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. «По делу Тайчера о мошенничестве задержан замгендиректора ООО „Агро-грант“ Сергей Франк», — рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС. Отмечается, что МВД попросит его арестовать. Ранее Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом заявили источники на транспортном рынке. Также отмечалось, что помимо Тейчера задержали еще пять человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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