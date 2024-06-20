Общество Замгендиректора «Агро-грант» задержали из-за мошенничества 20 июня 2024 в 17:29 Размер текста - 17 + МВД попросит арестовать Сергея Франка Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что его задержали по делу о мошенничестве бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. «По делу Тайчера о мошенничестве задержан замгендиректора ООО „Агро-грант“ Сергей Франк», — рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС. Отмечается, что МВД попросит его арестовать. Ранее Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом заявили источники на транспортном рынке. Также отмечалось, что помимо Тейчера задержали еще пять человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Задержан замгендиректора ООО «Агро-грант» Сергей Франк. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Там отметили, что его задержали по делу о мошенничестве бывшего владельца одних из крупнейших лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. «По делу Тайчера о мошенничестве задержан замгендиректора ООО „Агро-грант“ Сергей Франк», — рассказали в правоохранительных органах, передает ТАСС. Отмечается, что МВД попросит его арестовать. Ранее Алексея Тайчера задержали в Москве. Об этом заявили источники на транспортном рынке. Также отмечалось, что помимо Тейчера задержали еще пять человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям