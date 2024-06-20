В Екатеринбурге осудили солдата за убийство бойца СВО

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам строгого режима контрактника, избившего до смерти участника спецоперации, во время прогулки с сослуживцами. Обвиняемый должен выплатить семье погибшего 1,8 млн рублей, следует из решения инстанции.
«Рядового признали виновным по статьям о разбое и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Суд назначил ему по совокупности наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также рядовой должен возместить семье погибшего расходы на погребение в размере 210 тысяч рублей и выплатить сестрам погибшего по 800 тысяч», — передает издание «Газета.ru» решение суда. Обвиняемый находился под стражей с 14 сентября прошлого года.
Инцидент произошел 10 сентября 2023-го. Рядовой с сослуживцами переоделись в гражданскую одежду и отправились выпивать. Компания встретила спящего на лавке мужчину (как, оказалось позже, участника СВО), у которого контрактник решил забрать телефон. После отказа разблокировать устройство солдат избил мужчину, а узнав код, ударил пострадавшего ногой по голове. Позже избитый скончался в больнице. У него диагностировали разрыв селезенки, переломы ребер и поражение мягких тканей.
Как оказалось, участник спецоперации, которого избили до смерти, приехал в Екатеринбург на похороны брата. В день своей смерти он выпивал с другом, но после посиделки решил остаться полежать на лавке. Телефон, из-за которого его убил солдат, он купил за день до происшествия.
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