Депздрав Москвы раскрыл число погибших и пострадавших из-за урагана

Депздрав Москвы: 18 человек госпитализированы из-за урагана

20 июня 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

18 человек госпитализированы из-за урагана в Москве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Москву накрыли смерч и «мегаливень» В результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. «В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары», — говорится в сообщении депздрава, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. При этом четверо пострадавших — дети. Кроме того, из-за урагана погибли два человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. «В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары», — говорится в сообщении депздрава, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. При этом четверо пострадавших — дети. Кроме того, из-за урагана погибли два человека.