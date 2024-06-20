Депздрав Москвы раскрыл число погибших и пострадавших из-за урагана

Депздрав Москвы: 18 человек госпитализированы из-за урагана
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Машины. Москва, карета скорой помощи, скорая помошь
18 человек госпитализированы из-за урагана в Москве Фото:
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В результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

«В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары», — говорится в сообщении депздрава, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. При этом четверо пострадавших — дети. Кроме того, из-за урагана погибли два человека.

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В результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. «В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары», — говорится в сообщении депздрава, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. При этом четверо пострадавших — дети. Кроме того, из-за урагана погибли два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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