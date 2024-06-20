Депздрав Москвы раскрыл число погибших и пострадавших из-за урагана

В результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.
«В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары», — говорится в сообщении депздрава, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. При этом четверо пострадавших — дети. Кроме того, из-за урагана погибли два человека.
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В результате урагана в Москве были госпитализированы 18 человек. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы. «В результате неблагоприятных погодных условий 18 человек были госпитализированы в городские стационары», — говорится в сообщении депздрава, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что трое человек находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. При этом четверо пострадавших — дети. Кроме того, из-за урагана погибли два человека.