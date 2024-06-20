Путин объяснил, почему Россия пойдет до конца в конфликте с Украиной

Путин: стратегическое поражение будет означать прекращение государственности РФ

20 июня 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что надо идти до конца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае поражения на Украине Россия потеряет государственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что страна пойдет до конца. «Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в связи с этим бояться нечего и нужно идти до конца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае поражения на Украине Россия потеряет государственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что страна пойдет до конца. «Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в связи с этим бояться нечего и нужно идти до конца.