Путин объяснил, почему Россия пойдет до конца в конфликте с Украиной

Владимир Путин заявил, что надо идти до конца
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В случае поражения на Украине Россия потеряет государственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что страна пойдет до конца.
«Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в связи с этим бояться нечего и нужно идти до конца.
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