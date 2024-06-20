Путин объяснил, почему Россия пойдет до конца в конфликте с Украиной

Путин: стратегическое поражение будет означать прекращение государственности РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин заявил, что надо идти до конца Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В случае поражения на Украине Россия потеряет государственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что страна пойдет до конца.

«Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в связи с этим бояться нечего и нужно идти до конца.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В случае поражения на Украине Россия потеряет государственность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что страна пойдет до конца. «Для России стратегическое поражение будет означать прекращение ее государственности», — сказал Путин в ходе общения с журналистами во Вьетнаме. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что в связи с этим бояться нечего и нужно идти до конца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...