В Свердловскую область из Китая поступило 20 тонн фруктов с живыми личинками вредителя

Уральский Россельхознадзор нашел в 20 тоннах фруктов из Китая личинки вредителя

21 июня 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Сначала фрукты обеззаразят, а потом возможно, выпустят в продажу Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский Россельхознадзор не допустил в продажу почти 20 тонн нектаринов, зараженных личинками опасного вредителя. Опасные фрукты прибыли из Китая, сообщили URA.RU в Уральском межрегиональном управлении. «Должностными лицами при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии свежих нектаринов общим весом 19,7 тонны, поступившей в адрес свердловского ООО из Китая, выявлены живые личинки карантинного вредного объекта — восточной плодожорки. Управление выдало обществу предостережение, направленное на предотвращение выпуска в оборот зараженных фруктов», — говорится в сообщении ведомства. Собственник решил провести процедуру обеззараживания поступившей партии. После этого будут проведены дополнительные лабораторные исследования, которые покажут, можно ли выпустить продукцию на прилавки. Восточная плодожорка, как следует из открытых данных, это бабочка небольших размеров, которая способна совершать опустошительные набеги на сады и огороды. После ее нашествия как правило гибнет весь урожай — прежде всего плодовых культур. Особенно насекомое предпочитает персики, грушу и айву. При этом если человек съест зараженный личинками плод, вреда для его здоровья не будет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский Россельхознадзор не допустил в продажу почти 20 тонн нектаринов, зараженных личинками опасного вредителя. Опасные фрукты прибыли из Китая, сообщили URA.RU в Уральском межрегиональном управлении. «Должностными лицами при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии свежих нектаринов общим весом 19,7 тонны, поступившей в адрес свердловского ООО из Китая, выявлены живые личинки карантинного вредного объекта — восточной плодожорки. Управление выдало обществу предостережение, направленное на предотвращение выпуска в оборот зараженных фруктов», — говорится в сообщении ведомства. Собственник решил провести процедуру обеззараживания поступившей партии. После этого будут проведены дополнительные лабораторные исследования, которые покажут, можно ли выпустить продукцию на прилавки. Восточная плодожорка, как следует из открытых данных, это бабочка небольших размеров, которая способна совершать опустошительные набеги на сады и огороды. После ее нашествия как правило гибнет весь урожай — прежде всего плодовых культур. Особенно насекомое предпочитает персики, грушу и айву. При этом если человек съест зараженный личинками плод, вреда для его здоровья не будет.