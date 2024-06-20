В Челябинске водителям готовы платить по 300 тысяч рублей

В июне самой высокооплачиваемой вакансией в Челябинске стала работа водителя за 300 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», в обязанности будут входить грузоперевозки по России.
«В июне самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция водителя-экспедитора. Специалисту готовы предложить зарплату 300 тысяч рублей в месяц», — рассказали URA.RU в офисе сервиса.
По информации платформы, работодатель ищет кандидата с опытом работы более года. Обязанности также включают своевременную доставку грузов, обеспечение их сохранности и контроль за техническим состоянием машины. Кроме привлекательной заработной платы, работодатель предложил дополнительные бонусы. В их числе предусмотрены транспорт до места работы, униформа и оплата мобильной связи.
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