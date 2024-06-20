20 июня 2024

В Челябинске водителям готовы платить по 300 тысяч рублей

«Авито»: челябинским водителям при зарплате в 300 тысяч пообещали другие бонусы
© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю предстоит возить грузы по стране
Водителю предстоит возить грузы по стране Фото:

В июне самой высокооплачиваемой вакансией в Челябинске стала работа водителя за 300 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», в обязанности будут входить грузоперевозки по России.

«В июне самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция водителя-экспедитора. Специалисту готовы предложить зарплату 300 тысяч рублей в месяц», — рассказали URA.RU в офисе сервиса.

По информации платформы, работодатель ищет кандидата с опытом работы более года. Обязанности также включают своевременную доставку грузов, обеспечение их сохранности и контроль за техническим состоянием машины. Кроме привлекательной заработной платы, работодатель предложил дополнительные бонусы. В их числе предусмотрены транспорт до места работы, униформа и оплата мобильной связи.

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В июне самой высокооплачиваемой вакансией в Челябинске стала работа водителя за 300 тысяч рублей в месяц. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Работа», в обязанности будут входить грузоперевозки по России. «В июне самой высокооплачиваемой вакансией стала позиция водителя-экспедитора. Специалисту готовы предложить зарплату 300 тысяч рублей в месяц», — рассказали URA.RU в офисе сервиса. По информации платформы, работодатель ищет кандидата с опытом работы более года. Обязанности также включают своевременную доставку грузов, обеспечение их сохранности и контроль за техническим состоянием машины. Кроме привлекательной заработной платы, работодатель предложил дополнительные бонусы. В их числе предусмотрены транспорт до места работы, униформа и оплата мобильной связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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