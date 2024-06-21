В Краснодаре погиб сотрудник котельной из-за падения обломков БПЛА

Из-за БПЛА в Краснодаре погиб человек
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА погиб один из сотрудников поврежденной котельной. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«Погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. По его словам, трагедия произошла из-за падения обломков БПЛА. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшего, с обещанием оказания им всей необходимой помощи и поддержки.
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