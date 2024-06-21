В Краснодаре погиб сотрудник котельной из-за падения обломков БПЛА

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Из-за БПЛА в Краснодаре погиб человек
Из-за БПЛА в Краснодаре погиб человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА погиб один из сотрудников поврежденной котельной. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. По его словам, трагедия произошла из-за падения обломков БПЛА. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшего, с обещанием оказания им всей необходимой помощи и поддержки. 

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В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА погиб один из сотрудников поврежденной котельной. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. «Погиб один из сотрудников поврежденной котельной в Краснодаре», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале. По его словам, трагедия произошла из-за падения обломков БПЛА. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким погибшего, с обещанием оказания им всей необходимой помощи и поддержки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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