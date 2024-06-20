20 июня 2024

В Челябинскую область завезли зараженные плодожоркой абрикосы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
После обеззараживания фрукты допустят в продажу
После обеззараживания фрукты допустят в продажу Фото:

В Челябинскую область из-за границы завезены 87,6 тонн абрикосов и персиков, зараженных плодожоркой. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора.

«В Челябинскую область за вторую декаду июня ввезено почти 7 тысяч тонн южных фруктов и овощей. Проконтролированная продукция допущена к ввозу на территорию области и разрешена к реализации, за исключением 87,6 тонны абрикосов и персиков», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По результатам исследований выявлено заражение девяти партий фруктов карантинными вредителями. Это семь случаев заражения восточной плодожоркой и 17 случаев заражения карантинными видами щитовок.

В отношении фруктов принято решение об обеззараживании. После проведения повторных исследований абрикосы и персики будут допущены к реализации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область из-за границы завезены 87,6 тонн абрикосов и персиков, зараженных плодожоркой. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора. «В Челябинскую область за вторую декаду июня ввезено почти 7 тысяч тонн южных фруктов и овощей. Проконтролированная продукция допущена к ввозу на территорию области и разрешена к реализации, за исключением 87,6 тонны абрикосов и персиков», — уточнили в пресс-службе ведомства. По результатам исследований выявлено заражение девяти партий фруктов карантинными вредителями. Это семь случаев заражения восточной плодожоркой и 17 случаев заражения карантинными видами щитовок. В отношении фруктов принято решение об обеззараживании. После проведения повторных исследований абрикосы и персики будут допущены к реализации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...