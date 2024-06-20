В Челябинскую область завезли зараженные плодожоркой абрикосы

В Челябинскую область из-за границы завезены 87,6 тонн абрикосов и персиков, зараженных плодожоркой. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе Уральского управления Россельхознадзора.
«В Челябинскую область за вторую декаду июня ввезено почти 7 тысяч тонн южных фруктов и овощей. Проконтролированная продукция допущена к ввозу на территорию области и разрешена к реализации, за исключением 87,6 тонны абрикосов и персиков», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По результатам исследований выявлено заражение девяти партий фруктов карантинными вредителями. Это семь случаев заражения восточной плодожоркой и 17 случаев заражения карантинными видами щитовок.
В отношении фруктов принято решение об обеззараживании. После проведения повторных исследований абрикосы и персики будут допущены к реализации.
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