Наибольшее количество старшеклассников Югры, сдавших ЕГЭ на сто баллов, — выпускники Югорского физико-математического лицея-интерната в Ханты-Мансийске. По предварительным результатам, из пяти стобалльников, двое получили высший балл сразу по двум предметам. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования ХМАО.
«По результатам ЕГЭ по восьми предметам, в Югорском физико-математическом лицее-интернате семь экзаменационных работ получили по сто баллов. При этом двое учеников заработали наивысшие баллы сразу по двум предметам», — рассказали агентству в депобразования Югры. На втором месте по количеству учеников, сдавших ЕГЭ на сто баллов, находится Нижневартовский «Лицей» — там четыре стобалльных результата, из которых два принадлежат одному ученику.
Всего в Нижневартовске и Сургуте, по предварительным данным, по одиннадцать учеников получили максимальный балл. В Ханты-Мансийске — восемь, пятеро из которых учатся в лицее-интернате. В Нефтеюганске — шестеро стобалльников, а в Лангепасе, Когалыме, Мегионе и Сургутском районе — по четыре человека. В Кондинском районе и Пыть-Яхе по двое старшеклассников получили сто баллов за экзамен.
Всего в ХМАО 68 стобалльных результатов по ЕГЭ — рекорд последних трех лет. Данные по еще трем экзаменам появятся позже.
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