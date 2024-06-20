20 июня 2024

Лицей в ХМАО стал рекордсменом по количеству стобалльников на ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Самое большое количество стобалльников, по предварительным результатам ЕГЭ, в лицее-интернате Ханты-Мансийска
Самое большое количество стобалльников, по предварительным результатам ЕГЭ, в лицее-интернате Ханты-Мансийска Фото:

Наибольшее количество старшеклассников Югры, сдавших ЕГЭ на сто баллов, — выпускники Югорского физико-математического лицея-интерната в Ханты-Мансийске. По предварительным результатам, из пяти стобалльников, двое получили высший балл сразу по двум предметам. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования ХМАО.

«По результатам ЕГЭ по восьми предметам, в Югорском физико-математическом лицее-интернате семь экзаменационных работ получили по сто баллов. При этом двое учеников заработали наивысшие баллы сразу по двум предметам», — рассказали агентству в депобразования Югры. На втором месте по количеству учеников, сдавших ЕГЭ на сто баллов, находится Нижневартовский «Лицей» — там четыре стобалльных результата, из которых два принадлежат одному ученику.

Всего в Нижневартовске и Сургуте, по предварительным данным, по одиннадцать учеников получили максимальный балл. В Ханты-Мансийске — восемь, пятеро из которых учатся в лицее-интернате. В Нефтеюганске — шестеро стобалльников, а в Лангепасе, Когалыме, Мегионе и Сургутском районе — по четыре человека. В Кондинском районе и Пыть-Яхе по двое старшеклассников получили сто баллов за экзамен.

Всего в ХМАО 68 стобалльных результатов по ЕГЭ — рекорд последних трех лет. Данные по еще трем экзаменам появятся позже.

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Наибольшее количество старшеклассников Югры, сдавших ЕГЭ на сто баллов, — выпускники Югорского физико-математического лицея-интерната в Ханты-Мансийске. По предварительным результатам, из пяти стобалльников, двое получили высший балл сразу по двум предметам. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования ХМАО. «По результатам ЕГЭ по восьми предметам, в Югорском физико-математическом лицее-интернате семь экзаменационных работ получили по сто баллов. При этом двое учеников заработали наивысшие баллы сразу по двум предметам», — рассказали агентству в депобразования Югры. На втором месте по количеству учеников, сдавших ЕГЭ на сто баллов, находится Нижневартовский «Лицей» — там четыре стобалльных результата, из которых два принадлежат одному ученику. Всего в Нижневартовске и Сургуте, по предварительным данным, по одиннадцать учеников получили максимальный балл. В Ханты-Мансийске — восемь, пятеро из которых учатся в лицее-интернате. В Нефтеюганске — шестеро стобалльников, а в Лангепасе, Когалыме, Мегионе и Сургутском районе — по четыре человека. В Кондинском районе и Пыть-Яхе по двое старшеклассников получили сто баллов за экзамен. Всего в ХМАО 68 стобалльных результатов по ЕГЭ — рекорд последних трех лет. Данные по еще трем экзаменам появятся позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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