В Челябинске появятся восемь новых автобусных остановок

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Средня стоимость каждой остановки - три миллиона рублей
Средня стоимость каждой остановки - три миллиона рублей Фото:

На северо-западе Челябинска установят новые остановочные комплексы. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске появятся восемь новых автобусных остановок. Это позволит запустить дополнительные маршруты общественного транспорта через микрорайоны „Академ Риверсайд“ и „Тополиная аллея“, — сообщили в пресс-службе.

Речь идет об остановках «Улица академика Макеева», «Улица наркома Малышева», «Улица Чичерина» и «Улица 40-летия Победы». Также установят комплексы «Тополиная Аллея» возле домов № 4 и 28 по улице Академика Королева.

Для изготовления остановочных комплексов объявлен аукцион. Заявки на аукцион принимаются до 24 июня. Работы должны быть завершены до 20 сентября. Их стоимость — 24 миллиона рублей.

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На северо-западе Челябинска установят новые остановочные комплексы. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске появятся восемь новых автобусных остановок. Это позволит запустить дополнительные маршруты общественного транспорта через микрорайоны „Академ Риверсайд“ и „Тополиная аллея“, — сообщили в пресс-службе. Речь идет об остановках «Улица академика Макеева», «Улица наркома Малышева», «Улица Чичерина» и «Улица 40-летия Победы». Также установят комплексы «Тополиная Аллея» возле домов № 4 и 28 по улице Академика Королева. Для изготовления остановочных комплексов объявлен аукцион. Заявки на аукцион принимаются до 24 июня. Работы должны быть завершены до 20 сентября. Их стоимость — 24 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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