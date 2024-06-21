На северо-западе Челябинска установят новые остановочные комплексы. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске появятся восемь новых автобусных остановок. Это позволит запустить дополнительные маршруты общественного транспорта через микрорайоны „Академ Риверсайд“ и „Тополиная аллея“, — сообщили в пресс-службе.
Речь идет об остановках «Улица академика Макеева», «Улица наркома Малышева», «Улица Чичерина» и «Улица 40-летия Победы». Также установят комплексы «Тополиная Аллея» возле домов № 4 и 28 по улице Академика Королева.
Для изготовления остановочных комплексов объявлен аукцион. Заявки на аукцион принимаются до 24 июня. Работы должны быть завершены до 20 сентября. Их стоимость — 24 миллиона рублей.
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