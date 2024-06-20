20 июня 2024

Спасатели нашли тело утонувшего в озере жителя ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели вытащили тело погибшего из озера Кымылэмтор
Спасатели вытащили тело погибшего из озера Кымылэмтор Фото:

В Нижневартовском районе спасатели достали из озера тело пожилого местного жителя. Об этом URA.RU рассказали в «Центроспас Югории».

«Прибывшие спасатели в 15 метрах от берега обнаружили тело. При помощи специальных средств тело человека 1938 года рождения эвакуировали на берег», — говорится в сообщении.

Погибшего югорчанина нашли в озере Кымылэмтор рядом с один из месторождений. Тело передали сотрудникам полиции.

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В Нижневартовском районе спасатели достали из озера тело пожилого местного жителя. Об этом URA.RU рассказали в «Центроспас Югории». «Прибывшие спасатели в 15 метрах от берега обнаружили тело. При помощи специальных средств тело человека 1938 года рождения эвакуировали на берег», — говорится в сообщении. Погибшего югорчанина нашли в озере Кымылэмтор рядом с один из месторождений. Тело передали сотрудникам полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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