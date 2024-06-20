Спасатели нашли тело утонувшего в озере жителя ХМАО

Спасатели вытащили тело погибшего из озера Кымылэмтор
В Нижневартовском районе спасатели достали из озера тело пожилого местного жителя. Об этом URA.RU рассказали в «Центроспас Югории».
«Прибывшие спасатели в 15 метрах от берега обнаружили тело. При помощи специальных средств тело человека 1938 года рождения эвакуировали на берег», — говорится в сообщении.
Погибшего югорчанина нашли в озере Кымылэмтор рядом с один из месторождений. Тело передали сотрудникам полиции.
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