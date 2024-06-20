20 июня 2024

Игорь Николаев выступит на вечеринке имени Куйвашева

Игорь Николаев споет на приеме свердловского губернатора в честь «Иннопрома»
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Николаев выступит для VIP-гостей 8 июля
Игорь Николаев выступит для VIP-гостей 8 июля Фото:

На приеме свердловского губернатора Евгения Куйвашева в честь старта «Иннопрома» выступит автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев. Об этом сообщает telegram-канал международной выставки.

«В честь открытия международной промышленной выставки „Иннопром“ 8 июля состоится прием от имени губернатора Свердловской области, где вы сможете насладиться интересной культурной программой, в неформальной обстановке пообщаться с потенциальными клиентами и партнерами», — пишут представители выставки. Попасть на прием смогут не все — вход будет по VIP-бейджам.

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главная тема в этом году — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.

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На приеме свердловского губернатора Евгения Куйвашева в честь старта «Иннопрома» выступит автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев. Об этом сообщает telegram-канал международной выставки. «В честь открытия международной промышленной выставки „Иннопром“ 8 июля состоится прием от имени губернатора Свердловской области, где вы сможете насладиться интересной культурной программой, в неформальной обстановке пообщаться с потенциальными клиентами и партнерами», — пишут представители выставки. Попасть на прием смогут не все — вход будет по VIP-бейджам. Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главная тема в этом году — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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