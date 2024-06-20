Игорь Николаев споет на приеме свердловского губернатора в честь «Иннопрома»

На приеме свердловского губернатора Евгения Куйвашева в честь старта «Иннопрома» выступит автор хита «Выпьем за любовь» Игорь Николаев. Об этом сообщает telegram-канал международной выставки.
«В честь открытия международной промышленной выставки „Иннопром“ 8 июля состоится прием от имени губернатора Свердловской области, где вы сможете насладиться интересной культурной программой, в неформальной обстановке пообщаться с потенциальными клиентами и партнерами», — пишут представители выставки. Попасть на прием смогут не все — вход будет по VIP-бейджам.
Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главная тема в этом году — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты.
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