Челябинские синоптики объявили высший класс пожарной опасности

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Синоптики назвали ситуацию чрезвычайной
Синоптики назвали ситуацию чрезвычайной Фото:

Гидрометецентр Челябинской области объявил о чрезвычайной пожарной опасности в регионе на период с 22 по 24 июня. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства.

«Штормовое предупреждение! 22-24 июня на крайнем востоке Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости по региональной шкале), в отдельных районах — высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

Температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет достигать 30 градусов. Высокая температура будет сопровождаться порывами ветра до 14 метров в секунду, что и обусловило высокую пожарную опасность.

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Гидрометецентр Челябинской области объявил о чрезвычайной пожарной опасности в регионе на период с 22 по 24 июня. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства. «Штормовое предупреждение! 22-24 июня на крайнем востоке Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости по региональной шкале), в отдельных районах — высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале)», — говорится в сообщении. Температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет достигать 30 градусов. Высокая температура будет сопровождаться порывами ветра до 14 метров в секунду, что и обусловило высокую пожарную опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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