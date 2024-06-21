Челябинские синоптики объявили высший класс пожарной опасности

Гидрометецентр Челябинской области объявил о чрезвычайной пожарной опасности в регионе на период с 22 по 24 июня. Сообщение об этом появилось в telegram-канале ведомства.
«Штормовое предупреждение! 22-24 июня на крайнем востоке Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости по региональной шкале), в отдельных районах — высокая пожарная опасность (4-й класс горимости по региональной шкале)», — говорится в сообщении.
Температура воздуха в регионе в ближайшие дни будет достигать 30 градусов. Высокая температура будет сопровождаться порывами ветра до 14 метров в секунду, что и обусловило высокую пожарную опасность.
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